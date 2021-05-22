Житель Алматинской области умышленно задавил 50-летнего пешехода

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ТАЛДЫКОРГАН. 21 МАЯ - 19 мая, около 19.00, в управление полиции Карасайского района поступило сообщение о том, что некий водитель в Каскелене в процессе ссоры умышленно задавил 50-летнего местного жителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полицейские со слов очевидцев, установили приметы автомашины и направление движения, после чего приступили к поиску. Вскоре на окраине села обнаружили брошенную автомашину Volkswagen Golf, а затем недалеко от нее задержали и самого хозяина. Им оказался 61-летний житель Каскелена, сообщает Polisia.kz

Задержанный водитель, согласно освидетельствованию, находился в легкой степени алкогольного опьянения. Мужчина дал признательные показания.

Как выяснилось, между потерпевшим и подозреваемым возник словесный конфликт из-за дорожной ситуации. Пешеход набросился на машину, запрыгнул на капот и стал наносить удары по лобовому стеклу. Водитель тронулся и, резко затормозив, сбросил нападавшего на землю, после чего умышленно на него наехал и скрылся с места происшествия. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статье 99 УК РК (Убийство). Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Проводится досудебное расследование.

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