Житель Алматинской области задержан по подозрению в убийстве

Талдыкорган. 8 октября. Kazakhstan Today - В Алматинской области по подозрению в убийстве задержан 54-летний ранее судимый местный житель, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Шелекского Отдела полиции от жителя одного из сел в Енбекшиказахском районе поступило сообщение об обнаружении на улице тела мужчины с признаками насильственной смерти. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье УК РК "Убийство", сообщает Polisia.kz

Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила личность 32-летнего местного жителя, погибшего от ножевого ранения в брюшную полость.

Проверяя всех, кто мог быть причастен к совершению преступления, по "горячим следам" задержали ранее судимого в 1991 году за убийство и приговоренного к 15 годам лишения свободы 54-летнего жителя села Бижанова, у которого во дворе были обнаружены следы крови. Кроме того, в его доме на кухне был обнаружен нож - также со следами крови. Изобличенный доказательствами задержанный, признался в совершении убийства", - рассказал начальник районного отдела полиции Енбекшиказахского района Талгат Сейлханов.

Кроме того, в ходе осмотра места происшествия в гараже подозреваемого были обнаружены шесть пакетов с веществом, признанным экспертизой наркотическим средством марихуаной, общим весом 2,570 килограмма. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье УК РК "Незаконное изготовление и хранение без цели сбыта, наркотического средства в крупном размере".

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