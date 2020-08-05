Житель Алматинской области задержан с сайгачьими рогами

Polisia.kz

Талдыкорган. 4 августа. Kazakhstan Today - В Алматинской области задержан сбытчик сайгачьих рогов, передает Kazakhstan Today.

Он задержан в момент сбыта четырех рогов сайгаков. И еще пять рогов были найдены под сиденьем автомашины в ходе обыска транспортного средства, сообщает Polisia.kz

К нам поступила оперативная информация о том, что некий мужчина намеревается сбыть сайгачьи рога. Информация сразу же была принята в работу. Так, спустя некоторое время в ходе спецоперации в городе Талдыкоргане при передаче денежных средств задержан 46-летний житель города Текели. Доподлинные детали по факту - откуда приобрел и с какой целью решил сбыть задержанный сайгачьи рога, устанавливаются в ходе досудебного расследования, начатого в соответствии с частью 1 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Все найденные вещественные доказательства изъяты, сайгачьи рога в общем количестве девять направлены на экспертизу", - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Алматинской области Асхат Данияр.

В полиции напомнили, что в действиях задержанного усматриваются признаки преступления, это незаконное добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов. Данный вид преступления предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства