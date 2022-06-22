Житель Алматинской области замуровал украденное в январе ружье в стене

Фото: пресс-служба департамента полиции Алматы

АЛМАТЫ. 21 ИЮНЯ - 23-летний житель Алматинской области задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В его доме оперативники нашли гладкоствольное ружье марки FAIR, замурованное в стену, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ружье было похищено в январе этого года в одном из оружейных магазинов города, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.

Установлено, что гражданин Ж. в январе этого года обворовал не только оружейный магазин, но и торговую точку по продаже сотовых телефонов. По данному факту начато досудебное расследование по статье 291, часть 1, УК РК. В отношении подозреваемого судом избрано содержание под стражей.