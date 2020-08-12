Житель Алматы вымогал деньги у подростка из Костаная, угрожая убийством семьи

Костанай. 11 августа. Kazakhstan Today - В Костанае мошенник угрозами вымогал у ребенка деньги в соцсети ВКонтакте, передает Kazakhstan Today.

Жительница города Костаная обратилась в редакцию портала " Алау " с просьбой предупредить родителей о мошеннике, который вымогает у детей деньги, угрожая убийством их семей.

Женщина не захотела называть свое имя. По ее словам, ее 12-летний сын стал жертвой обмана в соцсети ВКонтакте.

Он нарвался там на мошенника, который угрожал убить сына и всю семью, если он не вышлет деньги. Он запугивал моего сына, чтобы тот молчал, а деньги перевел ему на Киви-кошелёк. Мой сын отправил 2300 рублей и мне побоялся сказать", - поделилась женщина.

Мошенник на этом не остановился и вновь написал мальчику, снова вымогал деньги, угрожая расправой.

Во второй раз он уже требовал перевести 10 000 рублей. Сын обратился ко мне. В глазах у моего мальчика были страх и слёзы. Я написала заявление в полицию. Это произошло в мае. И вот на днях мне сообщили, что вымогатель найден. Я хочу выразить благодарность полицейским, которые раскрыли это дело", - сказала женщина.

По ее словам, вымогателем оказался житель Алматы. Так ей сказали полицейские. В пресс-службе департамента полиции области данный факт подтвердили и сообщили, что в период пандемии наблюдается рост преступлений, связанных с Интернетом.

В полиции отметили, что данный факт зарегистрирован по статье УК РК "Мошенничество". Досудебное расследование продолжается, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на раскрытие преступления, говорится в сообщении.

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