Житель Алматы задержан при перевозке 8,5 килограмма гашиша

Тараз. 18 июня. Kazakhstan Today - В Жамбылской области задержан 46-летний алматинец, который перевозил более 8,5 килограмма гашиша, передает Kazakhstan Today.

Наркотические вещества были обнаружены у пассажира автомобиля, который следовал по трассе Западная Европа - Западный Китай.





Была остановлена автомашина "Хюндай Акцент". В ходе проверки с помощью служебной собаки у 46-летнего пассажира, жителя города Алматы, обнаружен гашиш весом 8 килограммов 515 граммов. Задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания Кордайского района. Ведется досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.





За 17 дней оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2020" выявлено 55 фактов наркоправонарушений. Из незаконного оборота изъято 150 килограммов наркотических средств, информирует Polisia.kz.

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