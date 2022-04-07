Житель Кокшетау задержан с партией синтетических наркотиков

Фото: ДП Жамбылской области

ТАРАЗ. 7 АПРЕЛЯ - 7 апреля сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области задержан подозреваемый, открывший стрельбу по двум жителям, передает KAZAKHSTAN TODAY.

36-летний житель Тараза, находившийся в международном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьями 24 часть 3, 99 часть 1 УК РК, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками полиции в Алматы, сообщает пресс-служба ДП Жамбылской области.

Подозреваемый полностью признал свою вину. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Тараза. Проводятся следственные мероприятия.

Напомним, полицейские получили сообщение о стрельбе в заведении 25 февраля около 22.30. В результате инцидента двое получили ранения и были доставлены в больницу.