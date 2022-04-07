Житель Кокшетау задержан с партией синтетических наркотиков

КОКШЕТАУ. 6 АПРЕЛЯ - В Кокшетау 4 апреля в результате спецоперации задержан 26-летний закладчик синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Во время задержания сотрудниками полиции в салоне автомашины марки "Тойота", принадлежащей "закладчику", был обнаружен и изъят сверток с веществом порошкообразной консистенции", - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.
Задержанный также сообщил оперативникам о местах закладки "синтетики". Обследовав указанные адреса, полицейские изъяли еще три свертка с аналогичным веществом.
Как показала экспертиза, вещество является синтетическим наркотиком "пирролидин-PVP" массой 6,29 грамма, что относится к особо крупному размеру.
По данному факту полиция начала досудебное расследование, горожанин задержан и водворен в изолятор временного содержания. Стоит отметить, что с начала года акмолинскими наркополицейскими задержаны 32 закладчика синтетических наркотиков", - добавили в полиции.