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Житель Кокшетау задержан с партией синтетических наркотиков

06.04.2022, 10:14 16861
КОКШЕТАУ. 6 АПРЕЛЯ - В Кокшетау 4 апреля в результате спецоперации задержан 26-летний закладчик синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Во время задержания сотрудниками полиции в салоне автомашины марки "Тойота", принадлежащей "закладчику", был обнаружен и изъят сверток с веществом порошкообразной консистенции", - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

 
Задержанный также сообщил оперативникам о местах закладки "синтетики". Обследовав указанные адреса, полицейские изъяли еще три свертка с аналогичным веществом.
 
Как показала экспертиза, вещество является синтетическим наркотиком "пирролидин-PVP" массой 6,29 грамма, что относится к особо крупному размеру. 
 

По данному факту полиция начала досудебное расследование, горожанин задержан и водворен в изолятор временного содержания. Стоит отметить, что с начала года акмолинскими наркополицейскими задержаны 32 закладчика синтетических наркотиков", - добавили в полиции.

 

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Жамбылские полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в кафе

07.04.2022, 18:46 1831
Жамбылские полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в кафе
Фото: ДП Жамбылской области
ТАРАЗ. 7 АПРЕЛЯ - 7 апреля сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области задержан подозреваемый, открывший стрельбу по двум жителям, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
36-летний житель Тараза, находившийся в международном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьями 24 часть 3, 99 часть 1 УК РК, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками полиции в Алматы, сообщает пресс-служба ДП Жамбылской области. 
 
Подозреваемый полностью признал свою вину. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Тараза. Проводятся следственные мероприятия.
 
Напомним, полицейские получили сообщение о стрельбе в заведении 25 февраля около 22.30. В результате инцидента двое получили ранения и были доставлены в больницу.
 

Полиция Алматы просит очевидцев январских событий помочь следствию

07.04.2022, 17:12 3321
Полиция Алматы просит очевидцев январских событий помочь следствию
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
АЛМАТЫ. 7 АПРЕЛЯ - Следственно-оперативная группа Алматы в рамках расследования уголовного дела по фактам массовых беспорядков в январе текущего года просит очевидцев и свидетелей помочь следствию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Следствием установлено, что 5 - 6 января 2022 года преступная группа, применяя физическую силу на улицах города Алматы, незаконно захватывала граждан, избивала, против их воли удерживала в зале ресторана BallRoom, расположенного в здании гостиницы "Казахстан", а также на паркинге бизнес-центра Esentai Tower. В дальнейшем, от полученных травм один из задержанных скончался", - сообщили в департаменте полиции Алматы.

 
Большая часть потерпевших установлена, проведены следственные действия. Однако для установления полной картины происходивших событий необходимы показания свидетелей и потерпевших, не установленных следствием, подчеркнули в полиции. 
 

Призывая к исполнению своего гражданского долга, всех, кто пострадал от указанных преступных действий, а также явился очевидцем указанных событий, просим явиться в здание прокуратуры города Алматы по адресу: ул. Желтоксан, 189, и сообщить известное следственно-оперативной группе", - призвали в полиции. 

 
Контактные телефоны: 8-775-888-03-65; 8-775-644-95-96.

 

Пытаясь скрыть убийство собутыльника, алматинец устроил пожар

07.04.2022, 12:31 4581
Пытаясь скрыть убийство собутыльника, алматинец устроил пожар
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 7 АПРЕЛЯ - Житель Алматы устроил пожар, пытаясь скрыть убийство своего 38-летнего собутыльника, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В одном из домов по улице Остроумова произошел пожар. После локализации огня в одной из комнат обнаружено тело мужчины с явными признаками насильственной смерти, информирует Polisia.kz.

Установлено, что это 38-летний гражданин К., хозяин дома. Раньше работал водителем на грузовом транспорте. Но по состоянию здоровья он уже несколько месяцев нигде не работал. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причина смерти - резаное ранение на шее, колото-резаная рана грудной клетки слева, проникающие колото-резаные раны на животе и в левой ключичной области, в последующем обгорание трупа. Следствием был установлен 44-летний гражданин П., который незадолго до преступления находился в гостях у убитого", -  сообщил начальник отдела полиции при УП Турксибского района Мейирхан Жанабаев.


Установлено, что мужчины распивали спиртное. Между ними произошла ссора, в ходе которой гражданин П. нанес несколько ножевых ранений хозяину дома.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый имитировал пожар. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). На допросе задержанный заявил, что хозяин дома первым схватил кухонный нож, а он якобы вырвал его из его рук и нанес несколько смертельных ударов. Истинные обстоятельства убийства будут установлены в ходе следствия", - добавил Мейирхан Жанабаев.



 

Транснациональный канал поставки синтетических наркотиков ликвидирован в Казахстане

06.04.2022, 15:27 11661
Транснациональный канал поставки синтетических наркотиков ликвидирован в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Министерством внутренних дел РК в результате спецоперации ликвидирован транснациональный канал поставки синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Совместная спецоперация по ликвидации деятельности наркосбытчиков проводилась в течение полугода в Алматы, Актобе, Атырау и Восточно-Казахстанской области. Установлены пять граждан Казахстана, которые получали из-за рубежа посылки с раствором синтетических наркотиков. Они завершали процесс изготовления путем выпаривания сухого остатка и расфасовывали синтетические наркотики для реализации крупными партиями", - сообщает МВД

 
 
По словам исполняющего обязанности начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскара Мухаметкалиева, за последние годы, учитывая поступление синтетических наркотиков и компонентов для их изготовления из приграничных государств, сотрудничество с зарубежными коллегами стало наиболее приоритетным направлением.

Только за три последних месяца после получения оперативной информации от зарубежных антинаркотических структур с поличным задержаны 9 преступников. Из незаконного оборота изъято более 8 кг синтетических наркотиков. 

Всего за I квартал органами внутренних дел выявлено 695 наркопреступлений. В том числе 133 факта хранения наркотиков в особо крупном размере, 30 фактов контрабанды, 5 фактов содержания притонов. Из незаконного оборота изъята почти тонна (965 кг) наркотиков. Из них около 900 граммов героина, более 42 кг синтетических наркотиков. Пресечена деятельность двух организованных преступных групп, занимавшихся сбытом наркотиков на территории города Нур-Султана и Атырауской области. Ликвидировано 8 нарколабораторий в городах Нур-Султане, Алматы, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях. Зарегистрировано 33 досудебных производства по фактам рекламы и пропаганды наркотиков и 10 - по фактам сбыта через интернет. Выявлено и заблокировано 565 сайтов, аккаунтов и других ресурсов с контентом, содержащим информацию о распространении наркотиков", - сообщили в МВД.

 

Экс-замакима Атырауской области отказано в переводе под домашний арест

06.04.2022, 14:17 13416
Экс-замакима Атырауской области отказано в переводе под домашний арест
Фото: Ак Жайык
АТЫРАУ. 6 АПРЕЛЯ - Судебный процесс в отношении бывших первого заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева и руководителя управления строительства Тимура Басарова продолжается в Атырау. Подсудимым отказали в переводе под домашний арест, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Доводы, указанные в ходатайстве защитника подсудимого Таубаева Н. и адвоката Жолболова Н. об изменении меры пресечения на более мягкую, не нашли своего подтверждения, состояние подсудимого после операции удовлетворительное. Каких-либо других обстоятельств, препятствующих содержанию подсудимого под стражей, в том числе и по медицинским показаниям, суду не представлено. Учитывая, что подсудимому Таубаеву Н. предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, суд меру пресечения в виде содержания под стражей оставляет без изменения", - цитирует решение суда газета "Ак Жайык".

 
Суд также отклонил ходатайство Таубаева о приостановлении процесса, пока не будет проверена его камера, так как это не входит в полномочия суда, но поручил прокурору заняться этим вопросом.
 
Просьба адвокатов о замене Тимуру Басарову СИЗО домашним арестом также была отклонена.
 
Таубаев был задержан по подозрению в получении взятки в размере 182 млн тенге.
 

В Алматинской области ранее судимый изнасиловал и ограбил женщину у уличного туалета

06.04.2022, 12:29 14666
ТАЛДЫКОРГАН. 6 АПРЕЛЯ - Подозреваемый в изнасиловании и ограблении 39-летней женщины задержан в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, с заявлением об изнасиловании и ограблении в Жамбылскую районную полицию обратилась 39-летняя женщина 2 марта. Она рассказала, что стала жертвой неизвестного, который подкараулил ее у уличного туалета и изнасиловал. Также насильник отобрал у нее дорогостоящий телефон.
 
В полиции отметили, что потерпевшая, несмотря на сумерки, запомнила и смогла описать приметы насильника. По составленному фотороботу полицейские по базе данных установили подозреваемого. Им оказался 33-летний трижды судимый за кражи и грабежи житель Алакольского района.
 

В последнее время проживал близ Алматы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий нам удалось установить местонахождение подозреваемого. Он был задержан и доставлен в полицию. При очной ставке потерпевшая опознала напавшего на нее мужчину. Похищенный им телефон найден и возвращен владелице", - сообщил заместитель начальника Жамбылской районной полиции Айдын Жексенбаев. 

 
Начато досудебное расследование по статье 120 (Изнасилование) и статье 191 (Грабеж) УК РК. Задержанный помещен под стражу.
 

Житель Экибастуза нанес жертве 265 ударов ножом

05.04.2022, 21:19 24961
ПАВЛОДАР. 5 АПРЕЛЯ - Обвинительный приговор жестокому убийце вынесли 5 апреля, суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях УИС максимальной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Дело рассматривали в областном специализированном межрайонном суде по уголовным делам. 32-летнего мужчину обвиняли в убийстве с особой жестокостью 38-летнего экибастузца, сообщает "Павлодар-онлайн".
 
Суд установил, что 7 ноября 2021 года в одной из квартир Экибастуза пьяный обвиняемый нанес мужчине 265 ножевых ранений.
 
Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде 17 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Подсудимый вину признал частично, но просил суд переквалифицировать его действия, исключив признак особой жестокости. Потерпевшие полностью поддержали государственного обвинителя и просили назначить более строгое наказание и удовлетворить исковые требования в полном объеме.
 

По части 2 статьи 99 УК РК законом предусмотрено наказание от 15 до 20 лет либо пожизненное лишения свободы. Вина обвиняемого подтверждается материалами уголовного дела, показаниями его самого, свидетелей, экспертизами и другими исследованными в суде доказательствами. С учетом смягчающих обстоятельств, а именно наличия малолетнего ребенка у виновного, частичного признания вины и отягчающих обстоятельств - состояние алкогольного опьянения - суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях УИС максимальной безопасности", - отметили в пресс-службе.

 
Приговор еще не вступил в законную силу.
 

Очередной схрон с боевым оружием обнаружен в Жамбылской области

05.04.2022, 16:44 26001
Фото: ДП Жамбылской области
ТАРАЗ. 5 АПРЕЛЯ - Восемь единиц оружия, гранаты и около 400 патронов обнаружили жамбылские полицейские, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 28 марта по 1 апреля текущего года на территории Жамбылской области обнаружены и изъяты 8 единиц оружия, гранаты, дымовые шашки и 397 патронов различного калибра. Среди них автомат, 6 пистолетов, 1 гладкоствольный обрез", - сообщили в областном департаменте полиции.

 
Так, 29 марта 40-летний житель Тараза добровольно выдал хранящееся у него дома огнестрельное оружие: 4 пистолета Макарова, 9 магазинов от ПМ, 120 патронов калибра 7,62 мм и 11 патронов 12-го калибра.
 
На все оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.
 
В департаменте напомнили, что лица, сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшие его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут, им гарантируется анонимность.

Ранее сообщалось, что в Алматы задержали одного из участников январских беспорядков. Он участвовал в ограблении оружейного магазина, а также нападении на аэропорт и департамент полиции Алматы.
 

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