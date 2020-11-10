Житель Павлодарской области незаконно перешел границу между Казахстаном и Россией

Павлодар. 9 ноября. Kazakhstan Today - Уголовное дело в отношении жителя Железинского района, 1993 года рождения, рассмотрел Щербактинский районный суд, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Павлодар-онлайн , согласно материалам дела, подсудимый прибыл в пункт пропуска "Шарбакты (автомобильное)", чтобы выехать в Российскую Федерацию. Но через границу его не пропустили, так как не было основания на выезд из страны в период пандемии.

После этого мужчина 23 июля, около 18.00, в пешком незаконно пересек границу из Казахстана в Россию.

В ходе судебного заседания, сельчанин признал вину и сообщил, что цель пересечения границы - поехать на заработки в Барнаул.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 392 УК РК (Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан) и назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы. В соответствии с частями 1 и 3 статьи 63 УК РК назначенное наказание суд постановил считать условным.

Приговор вступил в законную силу.

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