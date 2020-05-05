Житель Шу задержан при перевозке 52 килограммов наркотиков

Тараз. 4 мая. Kazakhstan Today - Более 52 килограммов наркотиков двух видов перевозил 35-летний мужчина на своей автомашине в Шуском районе Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Более 50 килограммов марихуаны и около 2 килограммов гашиша обнаружили полицейские при проверке автомашины марки "Лада" в Шуском районе Жамбылской области", - сообщает Polisia.kz .

Отмечается, что 35-летний житель города Шу уже был ранее судим за незаконную перевозку без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере, однако решил продолжить свою преступную деятельность.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания города Шу, уточнили в полиции.

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