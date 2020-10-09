Житель столицы задержан за обман граждан Нигерии

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане задержан мошенник, обманувший иностранцев на 1,5 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

31-летний гражданин, воспользовавшись доверительными отношениями с потерпевшими, завладел крупной суммой денег. В ходе следственных действий полицейскими установлено, что жительница столицы, являющаяся супругой гражданина Нигерии, ранее была знакома с подозреваемым. Войдя в доверие женщины, он путем обмана выманил у ее супруга и его сестры крупную сумму денег - более 1,5 млн тенге. После получения денежных средств через мобильное банковское приложение злоумышленник пропал, прекратив общение и отключив телефон", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Подозреваемый установлен и задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Мошенничество". Проводится расследование, выясняется причастность задержанного к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

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