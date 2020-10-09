Система Orphus

Житель столицы задержан за обман граждан Нигерии

08.10.2020 14392
Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане задержан мошенник, обманувший иностранцев на 1,5 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
 

31-летний гражданин, воспользовавшись доверительными отношениями с потерпевшими, завладел крупной суммой денег. В ходе следственных действий полицейскими установлено, что жительница столицы, являющаяся супругой гражданина Нигерии, ранее была знакома с подозреваемым. Войдя в доверие женщины, он путем обмана выманил у ее супруга и его сестры крупную сумму денег - более 1,5 млн тенге. После получения денежных средств через  мобильное банковское приложение  злоумышленник пропал, прекратив общение и отключив телефон", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

 
Подозреваемый установлен и задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Мошенничество". Проводится расследование, выясняется причастность задержанного к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая