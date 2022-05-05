Житель Талдыкоргана сбил внедорожником и жестоко избил работника фермы

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ТАЛДЫКОРГАН. 4 МАЯ - Полицейские задержали 43-летнего талдыкорганца, подозреваемого в жестоком избиении работника, присматривавшего за скотом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Факт зарегистрирован в Аксуском районе, где 2 мая в больницу с тяжелыми травмами поступил 44-летний мужчина, сообщает Polisia.kz

Мужчина жил вместе с семьей на ферме и присматривал за скотом. Ссора возникла, когда на ферму из Талдыкоргана приехал глава крестьянского хозяйства. Между работником и его работодателем возникла ссора, переросшая вскоре в драку. В итоге скотник с женой и двумя несовершеннолетними детьми, собрав вещи, решил уйти.

Полицейские предварительно установили, что 43-летний подозреваемый начал преследовать работника на Lexus-470 и, сбив его, начал добивать деревянной палкой. Врачи диагностировали у потерпевшего осложненный гемопневмоторакс, переломы девяти ребер и лопатки, а также другие повреждения. Мужчина находится под наблюдением медиков в областной больнице.

Подозреваемый взят под стражу. При задержании он согласно медосвидетельствованию находился в алкогольном опьянении легкой степени. Расследование по факту проводится по статье 106 УК РК, которая предусматривает ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщили в полиции Аксуского района.

Внедорожник подозреваемого помещен на спецстоянку. Назначены экспертизы.