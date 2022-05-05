Житель Туркестанской области хранил синтетические наркотики под крышей туалета

ТУРКЕСТАН. 4 МАЯ - При обыске дома жителя Туркестанской области под крышей туалета полицейские обнаружили сверток с синтетическим наркотиком "пирродиновалерофенон" весом более двух граммов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Задержан подозреваемый - житель Ордабасинского района.
При обыске во дворе дома полицейские обнаружили под крышей туалета и изъяли сверток с содержимым, похожим на наркотическое средство. На изъятые вещественные доказательства назначили экспертизу", - рассказали в ДП Туркестанской области.
Согласно экспертизе изъятое вещество представляет собой синтетический наркотик "пирродиновалерофенон", то есть PVP, общим весом более двух граммов.
Данный факт полицейские зарегистрировали по статье УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта".
В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.