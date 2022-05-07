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Житель Усть-Каменогорска незаконно хранил около 50 тысяч бутылок алкоголя

06.05.2022, 10:41 8641
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 6 МАЯ - На одном из оптовых складов Усть-Каменогорска установлено незаконное хранение алкогольной продукции различных производителей и наименований в количестве более 49 000 бутылок: водки Qulan, "Пшеничная", "Хаома", коньяка "Казахстан", Sikvaruli, "Грузинский", вина "Алазанская долина", "Мускат", "Советское шампанское", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пробы изъятого алкоголя направлены на экспертизу. Материалы проверки переданы в департамент экономических расследований ВКО для принятия процессуального решения, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов РК.
 
В ведомстве пояснили, что согласно закону "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" хранение этилового спирта и (или) алкогольной продукции в целях дальнейшей оптовой или розничной реализации должно осуществляться на основании лицензии.
 
По информации налоговиков, за короткое время это уже второй случай незаконного оборота алкогольной продукции в Усть-Каменогорске. В апреле в ходе проверки был выявлен не только факт хранения, но и факт незаконного изготовления алкогольной продукции.
 

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В Мангистауской области 70 человек пострадали от автомошенников

06.05.2022, 20:57 2356
АКТАУ. 6 МАЯ - В Мангистауской области мошенники придумали новый способ обманывать жителей региона. Людям предлагают выгодные автокредитования, из-за которых позже они лишаются машин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Таких пострадавших в Мангистауской области официально зарегистрировано 70 автовладельцев, сообщает "Лада".
 
Мошенники предлагают гражданам за денежное вознаграждение в размере от 200 до 500 тысяч тенге оформить на них автокредит, обещая погасить его в кратчайшие сроки.
 
При этом жертва мошенничества сама передает автомобиль злоумышленнику, который оплачивает первоначальный взнос и ежемесячные платежи по кредиту, но это только первые месяцы. С получением автомошенник реализует его по заниженной цене и сразу же прекращает выплаты по кредиту.
 
В управление полиции города уже обратились 70 граждан.
 
Ход расследования взяла на контроль прокуратура Актау, даны указания о проведении необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
 

Год лишения свободы получил телефонный террорист в Петропавловске

06.05.2022, 16:14 5326
Год лишения свободы получил телефонный террорист в Петропавловске
Фото: pexels.com
ПЕТРОПАВЛОВСК. 6 МАЯ - Жителю Петропавловска дали год лишения свободы за телефонный терроризм, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

9 января, когда в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, нетрезвый житель Петропавловска пришел в одну из аптек областного центра и сообщил, что один из многоквартирных домов на улице Пушкина заминирован. Незамедлительно на место выехали все экстренные службы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан по горячим следам", - сообщает Polisia.kz

 
Полицейские завели уголовное дело. 3 мая Петропавловским городским судом в отношении мужчины вынесен приговор. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
 
В управлении по противодействию экстремизму ДП СКО напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма влечет наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет. 

Напомним, в конце марта в полицию Казахстана поступили десятки сообщений о минировании

В апреле рассылавший письма о минировании лжетеррорист был задержан в Костанайской области.
 

Крупный тайник с оружием и боеприпасами обнаружен в Жамбылской области

06.05.2022, 12:20 7456
Крупный тайник с оружием и боеприпасами обнаружен в Жамбылской области
Фото: ДП Жамбылской области
ТАРАЗ. 6 МАЯ - При проведении оперативно-розыскных мероприятий в Таразе обнаружен тайник с 20 единицами оружия, 3 гранатами, патронами, бронежилетами, шлемами, наколенниками и противогазами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Среди оружия были три автомата Калашникова, два пистолета Макарова, ружье марки "Сайга", гладкоствольные ружья, револьвер, травматические пистолеты, обрезы гладкоствольных ружей, перцовая, газовая и свето-шумовая гранаты, магазины от автомата и пистолетов, 363 патрона различного калибра, уточнили в пресс-службе ДП Жамбылской области.
 
На оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.
 
 

Ученица физико-математической школы покончила с собой в Алматы

06.05.2022, 11:41 7971
Ученица физико-математической школы покончила с собой в Алматы
АЛМАТЫ. 6 МАЯ - В Алматы ученица Республиканской физико-математической школы покончила с собой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным пресс-службы департамента полиции Алматы, суицид школьница 2006 года рождения совершила в ночь на 4 мая на территории Медеуского района города.

Уточняется, что девочка повесилась во дворе дома.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Факт расследуется по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).
 

Избившего пенсионера полицейского уволили в Шымкенте

05.05.2022, 16:32 19376
Избившего пенсионера полицейского уволили в Шымкенте
Фото: polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 5 МАЯ - Сотрудник полиции Шымкента, избивший 62-летнего пенсионера и его жену, уволен из органов внутренних дел, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметили в департаменте полиции, по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении участкового инспектора ювенальной полиции Аль-Фарабийского РУП был составлен протокол. Материалы по делу направили в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.
 

По постановлению суда производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с примирением сторон. Управлением собственной безопасности проведена служебная проверка. В результате решением дисциплинарной комиссии сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел", - сообщили в департаменте. 

 
Ранее телеканал Otyrar сообщал, что в феврале сотрудник полиции жестоко избил пожилого соседа в его собственной квартире, а также поднял руку на его жену. Пенсионер попал в больницу с многочисленными травмами. 
 
После инцидента пострадавшие написали заявление в полицию. Однако, по словам пострадавшего, правоохранители надавили на него, и пенсионер написал отказную. На призыв помочь пострадавшей семье откликнулся адвокат Магомед Ханаев. Он обратился в прокуратуру с просьбой вернуть дело на доследование.
 

Разыскиваемого полицией России преступника задержали в Казахстане

05.05.2022, 13:58 22191
Разыскиваемого полицией России преступника задержали в Казахстане
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 5 МАЯ - По сведениям управления полиции Алмалинского района Алматы, 25-летний гражданин Российской Федерации, находящийся в розыске, скрывался в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным полиции, подозреваемый задержан в одной из квартир города Шымкента. 
 

Полицейские из соседнего государства разыскивали фигуранта за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств, даже не зная о том, что в это время полицейские Алматы его ищут за совершение ряда мошеннических действий. По нашим данным, гражданин Е. разместил объявление на сайте о сдаче квартир по низкой цене. При этом сам он снимал эти квартиры на сутки, далее пересдавал их на длительный срок. Путем обмана и злоупотребления доверием, рассылая фиктивные договоры, мужчина требовал стопроцентную предоплату, а после отключал сотовый телефон. Для этого у него было несколько абонентских номеров, которые были изъяты в ходе обыска", - сообщил начальник управления полиции Алмалинского района полковник Есен Искаков.

 
По его словам, установлены банковские реквизиты, куда совершались переводы. Сейчас уже доказано 16 фактов мошенничества. По ним в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по статье 190 УК РК.
 
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Оперативники убеждены, что обманутых людей может быть намного больше.
 

В Алматы установлены факты искусственного завышения цены на автогаз

05.05.2022, 12:30 23471
В Алматы установлены факты искусственного завышения цены на автогаз
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 5 МАЯ - Прокуратура Алматы выявила факт искусственного завышения цены на автогаз ТОО "Petrosun", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Прокуратурой города Алматы проведена проверка деятельности компании Petrosun, которая занимает доминирующее положение по реализации сжиженного нефтяного газа в Южном регионе (доля рынка 76,9%).
 

Установлены факты злоупотребления таким положением и искусственного завышения максимального уровня цены на автогаз", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

 
В результате стоимость топлива за указанный период повышалась до 323,8% за тонну товара.
 
По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 221 УК РК (Злоупотребление монополистической деятельностью).
 

В рамках досудебного расследования добровольно возмещено 2,2 млрд тенге в бюджет государства. Досудебное расследование продолжается, иные сведения в соответствии со статьей 201 УПК РК в настоящее время не подлежат разглашению", - добавили в прокуратуре.

 

В Актобе школьницу подозревают в убийстве матери

05.05.2022, 12:04 23366
АКТОБЕ. 5 МАЯ - В Актобе 16-летнюю школьницу подозревают в убийстве матери, сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Подозреваемые в убийстве 19-летний парень и 16-летняя школьница помещены в СИЗО, информирует портал "Мой город".
 
По информации издания, их подозревают в убийстве матери девочки. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство), ведется следствие. 
 
Иные подробности в полиции комментировать не стали, сославшись на то, что данные досудебного расследования разглашению не подлежат.
 

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