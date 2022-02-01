Житель Жамбылской области задержан за поджог здания Nur Otan во время январских беспорядков

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НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - Глава управления Комитета административной полиции Республики Казахстан Багланбек Айтпаев рассказал о задержании участников январских массовых беспорядков в разных регионах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил глава управления, в Алматы задержаны шестеро жителей города и Алматинской области, которые участвовали в массовых январских беспорядках.

Они раздавали металлическую арматуру, которая послужила орудием преступления против сотрудников и военнослужащих", - рассказал спикер.

Кроме того, в столице задержан житель Жамбылской области, находящийся в межгосударственном розыске.

По словам Айтпаева, 6 января он принял участие в поджоге здания партии Nur Otan в поселке Толе би в Жамбылской области.

Всего с 19 января в ходе проведения ОПМ "Правопорядок" задержаны 189 лиц за незаконное хранение и ношение оружия и боеприпасов. Изъято 252 единицы огнестрельного оружия и 2315 штук спецсредств и боеприпасов.

Багланбек Айтпаев уточнил, что в ходе беспорядков в Алматы было ограблено семь оружейных магазинов, из которых было похищено 1400 единиц гражданского и служебного оружия. Еще пять магазинов пытались взломать. Кроме того, в Таразе было разграблено три оружейных магазина, со склада ДП города было похищено 205 временно хранящихся единиц оружия.

Айтпаев также рассказал, что 21 января задержан гражданин, который на окраине села Бакты Урдарского района Восточно-Казахстанской области застрелил из карабина индивидуального предпринимателя.

В Туркестанской области задержаны и водворены в ИВС заказчик и два исполнителя покушения на убийство жителя села Кок керек Сарыагашского района Туркестанской области. Мужчина получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.