Житель Жетысуской области выстрелил в знакомого из охотничьего ружья

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Талдыкорган. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области задержан 45-летний мужчина, выстреливший в знакомого из охотничьего ружья, сообщает - В Жетысуской области задержан 45-летний мужчина, выстреливший в знакомого из охотничьего ружья, сообщает Polisia.kz

В Коксуском районе вечером 2 ноября с огнестрельным ранением госпитализировали мужчину. При разбирательствах выяснилось, что пострадавшего ранил его близкий друг, приехавший к нему в гости из Талдыкоргана.

По предварительной версии, мужчины собирались на охоту. Во время застолья между ними произошла ссора. В итоге гость из своего охотничьего ружья выстрелил в ногу хозяину дома.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится досудебное расследование. Ружье ИЖ 12-го калибра, зарегистрированное на подозреваемого, изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

На время расследования в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке".