Атырау. 19 февраля. Kazakhstan Today - Жителей Атырау осудили за организацию незаконного игорного бизнеса, передает Kazakhstan Today.

В результате ОРМ по 4 адресам в Атырау пресечены факты организации незаконного игорного бизнеса под видом букмекерских контор ТОО "Э-БК". При осмотре помещений обнаружены и изъяты 17 процессоров, 16 мониторов, 32 телевизора, 14 термопринтеров для печати чеков и денежные средства на общую сумму более 1,2 млн тенге", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Приговором суда Атырау два жителя города признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 28, пунктом 2 части 3 статьи 307 УК РК, и каждому назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы.

Изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства.

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