Жители Туркестанской области переправляли через границу нелегальных мигрантов

Туркестан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в организации незаконной миграции и незаконном пересечении государственной границы, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Сарыагашского РОП поступило сообщение от одного из местных жителей о том, что группа неизвестных лиц за вознаграждение незаконно переправляет через границу нелегальных мигрантов из Узбекистана, пишет Polisia.kz

В результате принятых мер полицейские задержали с "поличным" местного жителя при переправке через границу гражданина соседнего государства.

В ходе обыска у подозреваемого в кармане были обнаружены деньги.

Установлено, что подозреваемый с двумя подельниками за два месяца незаконно перевел через государственную границу 10 граждан Республики Узбекистан. За оказанные услуги они брали с иностранных граждан по 150 тысяч тенге.

В ходе дальнейших розыскных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых в совершении преступления и получении незаконной прибыли. Ими также оказались двое местных жителей, проживающих на приграничной территории.

В отношении трех подозреваемых проводится досудебное расследование по статье УК РК "Организация незаконной миграции".

В свою очередь, незаконное пересечение госграницы 10 гражданами зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по статье УК РК "Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан".

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Следствием выясняется причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений.

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