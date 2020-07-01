Жительниц Петропавловска оштрафовали за применение нетрадиционных методов лечения

Петропавловск. 30 июня. Kazakhstan Today - С начала года управлением по противодействию экстремизму ДП Северо-Казахстанской области в регионе выявлено 7 правонарушений религиозного законодательства, передает Kazakhstan Today.

В ходе мониторинга видеохостинга "YouTube" выявлен факт распространения видеоматериалов религиозного характера 50-летним жителем Петропавловска. Решением Специализированного административного суда мужчина привлечен к административному штрафу на сумму более 132 тысяч тенге по статье 490 часть 1 пункт3 КоАП РК с приостановлением деятельности по распространению религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания сроком на три месяца.

Также к административному штрафу в размере 50 МРП по части 10 статьи 489 КоАП РК привлечены две жительницы Петропавловска, оказывавшие услуги нетрадиционного лечения граждан по методу запрещенного в стране оккультно-мистического религиозного течения "Ата жолы".

Работа в данном направлении будет вестись на системной основе. По выявленным с начала года 7 фактам 6 лиц привлечены к административному штрафу от 50 до 100 МРП. Один материал находится на экспертизе", -рассказал и.о. начальника управления по противодействию экстремизму ДП СКО капитан полиции Алмас Шитканов.

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