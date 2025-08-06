7 млрд тенге из возвращенных активов направят на строительство медицинских учреждений в Кызылординской области7 млрд тенге из возвращенных активов направят на строительство медицинских учреждений в Кызылординской области
05.08.2025, 19:18 12171
Жительница Балхаша обвинила сотрудника АО "Казахмыс" в избиении ее сына Дополнено
Фото: pixabay.com
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Балхаш. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Балхаша заявила, что ее сына жестоко избил и пытал сотрудник АО "Казахмыс". По словам женщины, ребенку ломали пальцы, били по голове.
В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области сообщили, что по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему в Балхаше проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и доставлен в подразделение полиции.
Расследование находится на особом контроле руководства департамента полиции. В рамках уголовного производства проводится весь необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление полной и объективной картины произошедшего. Проверяются все возможные версии и доводы сторон", - говорится в сообщении ведомства.
Дополнено. 06.08.2025. 09.15.
Вместе с тем, по заявлению подозреваемого о возможной попытке совершения в отношении его малолетней дочери противоправных сексуальных действий со стороны потерпевшего несовершеннолетнего проводится весь необходимый комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление полной и объективной картины произошедшего", - проинформировали в департаменте полиции Карагандинской области.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
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04.08.2025, 19:54 34831
На 22% выросло количество интернет-мошенничеств в 2025 году
Фото: Polisia.kz
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Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Интернет-мошенничество в последние годы стало не только глобальной проблемой, но и серьезной угрозой для национальной безопасности. В Генеральной прокуратуре состоялось межведомственное совещание по вопросам противодействия кибермошенничествам, сообщает пресс-служба ГП РК.
В 2025 году зарегистрировано свыше 14 тыс. интернет-мошенничеств, что на 22% больше аналогичного периода 2024 года. Ущерб превысил 6 млрд тенге, из них возмещено потерпевшим 26%.
Привлечены к уголовной ответственности 217 дропперов. Разоблачена 61 кибергруппа, заблокированы подозрительные транзакции на сумму свыше 2,9 млрд тенге.
Продолжается активная работа по защите прав потерпевших - посредством приостановления оплаты мошеннического кредита и взыскания неосновательного обогащения с дропперов.
По результатам совещания проанализированы причины сложившейся ситуации, выработаны конкретные меры и определены органы, ответственные за их реализацию.
В Генпрокуратуре напомнили, что с сентября вводится в действие статья 232-1 Уголовного кодекса, предусматривающая уголовную ответственность дропперов за незаконную передачу своих платежных инструментов третьим лицам за материальное вознаграждение. За это преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до 7 лет.
04.08.2025, 18:51 36036
В Мангистауской области главный бухгалтер колледжа присвоила 243 млн тенге
Женщина получила 5 лет лишения свободы
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Актау. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура региона провела проверку деятельности Мангистауского технического колледжа, сообщает пресс-служба надзорного органа.
По результатам проверки установлены факты хищения бюджетных средств главным бухгалтером путем незаконного перечисления на личный счет денег, предназначенных для стипендий, командировок и налоговых обязательств на сумму 243 млн тенге.
9 июля приговором Мангистауского районного суда главный бухгалтер колледжа получила 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью на 10 лет.
Ранее в Туркестанской области 46 работникам районного отдела образования вынесли приговор за растрату. Государству был причинен ущерб на сумму более 4 млрд тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с криминальным обзором, где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
04.08.2025, 17:00 39881
В Астане завели уголовное дело после конфликта на концерте Джей Ло
Фото: depositphotos.com
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Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане полиция завела уголовное дело после конфликта на концерте известной певицы Дженнифер Лопес на стадионе "Астана Арена", сообщает пресс-служба столичного департамента полицию.
Во время концерта на "Астана Арене" имел место инцидент с участием женщины, нарушившей общественный порядок. Для предотвращения эскалации конфликта сотрудниками полиции она была выведена с территории мероприятия. По итогам проверки возбуждено уголовное дело", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, сообщается, что женщина состоит в браке с одним из сотрудников полиции.
Этот факт не влияет на правовую оценку ее действий. Это предполагает повышенную степень личной ответственности за поведение в обществе. Полиция подчеркивает: все граждане равны перед законом. Принадлежность к семье сотрудника органов внутренних дел не дает никаких преференций. Ход расследования на контроле у руководства ДП", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Сети распространилось видео потасовки между посетителями концерта, после которой охранники вынесли женщину. Также сообщалось, что женщина якобы является женой полицейского.
04.08.2025, 15:11 42476
Подозреваемый в распространении экстази и мефедрона задержан в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 26-летнего подозреваемого в распространении экстази и мефедрона задержали возле многоэтажного дома по улице Нажмиденова, сообщает Polisia.kz.
В ходе обыска квартиры оперативники обнаружили и изъяли более 314 свертков, внутри которых находились вещества зеленого цвета в виде таблеток, а также пакет с веществом белого цвета со специфическим запахом весом более 200 граммов. Экспертиза установила, что изъятые вещества являются MDMA, более известным как экстази, и меткатиноном. Установлено, что свою противоправную деятельность молодой человек осуществлял через один из интернет-магазинов, получая товар для распространения по указанию координатора", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело.
В ходе освидетельствования у задержанного был установлен факт употребления наркотических средств. В связи с этим судом он привлечен к ответственности и помещен в специальный приемник. По истечении 10 суток он будет переведен в изолятор временного содержания до окончания следствия", - добавили в полиции.
Ранее склад фасовщика наркотиков обнаружили в Астане.
04.08.2025, 09:42 49131
Служба по противодействию коррупции задержала вице-министра транспорта РК
Фото: скриншот из видео
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Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Служба по противодействию коррупции задержала вице-министра транспорта РК, сообщили в пресс-службе КНБ.
Службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в получении взятки задержан и с санкции суда взят под стражу вице-министр транспорта РК. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.
02.08.2025, 20:48 89976
Пропавшую в Шымкенте девушку нашли мертвой
Девушка пропала 21 июля
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Шымкент. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По факту убийства 26-летней жительницы города Шымкента возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, он задержан и водворен в следственный изолятор. В настоящее время по делу проводится всестороннее расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего", - проинформировали в полиции.
В департаменте напомнили, что распространение заведомо ложной информации является уголовно наказуемым деянием и влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.
02.08.2025, 11:14 100531
Дерзкий угон внедорожника совершил бывший владелец в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники криминальной полиции Алматы раскрыли тщательно спланированный угон внедорожника Lexus, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, ранее владелец автомобиля 1982 года рождения продал машину и сохранил дубликат ключей. Спустя три года он отследил местоположение транспортного средства и с помощью запасного ключа угнал автомобиль.
Для сокрытия преступления злоумышленник заранее подготовился: приобрел маску и сменную одежду, чтобы сменить внешний вид после угона и избежать попадания в объективы камер видеонаблюдения", - уточнили в полиции.
Отмечается, что похищенный внедорожник он спрятал на окраине города.
В отношении задержанного проводится досудебное расследование. Он признал свою вину и дает показания. Автомобиль изъят", - сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы Талант Исаев.
01.08.2025, 16:16 112896
Двух студенток колледжа осудили за сбыт наркотиков в Петропавловске
Одна из виновных осуждена на 5 лет лишения свободы, вторая - на 6 лет 8 месяцев
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Петропавловск. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске две студентки второго курса колледжа сферы обслуживания получили реальные сроки за сбыт психотропных веществ, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
Как отметили в ГП, одна из виновных осуждена на 5 лет лишения свободы, вторая - на 6 лет 8 месяцев.
Следствием установлено, что за безобидным Telegram-аккаунтом под названием "одногруппник Макс" скрывался теневой наркобизнес. Несовершеннолетние студентки после короткого "инструктажа" начали выполнять роль наркокурьеров: получали психотропное вещество меткатинон (аналог мефедрона), фасовали его и делали "закладки" в разных районах города", - говорится в сообщении.
При этом финансовые расчеты проводились в криптовалюте: через биткоин-кошелек в приложении Exodus, анонимные переводы и обмен на тенге через P2P-сервисы. При задержании у них изъяли 40 свертков с психотропным веществом - более 40 граммов, что квалифицируется как особо крупный размер.
Ранее в Алматинской области ликвидировали нарколабораторию, изъято более 11 килограммов мефедрона.
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