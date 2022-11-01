Жительница Туркестанской области убила соседку, чтобы не возвращать долг

Фото: Polisia.kz
Туркестан. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области в реке Аксу обнаружено тело женщины. По подозрению в убийстве задержана ее соседка.
10 октября в ОП Толебийского района поступило сообщение об обнаружении трупа в реке Аксу.
Полицейские установили личность погибшей, которой оказалась жительница Толебийского района. Также установлено, родственники погибшей обратились в полицию по случаю безвестного исчезновения сестры.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Убийство" и проводится досудебное расследование.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейские задержали жительницу Толебийского района, которая оказалась соседкой потерпевшей.
Как выяснилось, мотивом преступления оказался денежный долг. Чтобы не возвращать долг, подозреваемая решила избавиться от соседки и путем обмана она привела жертву к реке Аксу, где толкнула с обрыва", - информирует Polisia.kz.
От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.
В настоящее время подозреваемая дала полностью признательные показания и раскаивается в содеянном. Подозреваемая задержана и водворена в ИВС. Ведется досудебное расследование.