Жительницы Алматинской области из-за личной неприязни похитили и убили свою знакомую

Талдыкорган. 17 марта. Kazakhstan Today - Двух жительниц Алматинской области осудили за похищение и жестокое убийство знакомой, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Kazpravda.kz , судом установлено, что 4 мая 2020 года подсудимые выманили свою жертву из дома, заставили сесть в авто и увезли в село Байсов Ескельдинского района, где убили с особой жестокостью. Суд установил, что мотивом убийства была личная неприязнь.

Одна из подсудимых вину не признала и просила оправдания. Вторая призналась в убийстве, но просила суд переквалифицировать ее деяние на убийство без отягчающих обстоятельств.

Прокурор просил суд признать подсудимых виновными по пункту 1 части 2 статьи 125 (Похищение человека, группой лиц по предварительному сговору) и пунктам 3,7 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, сопряженное с похищением человека либо захватом заложника, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору) и просил назначить окончательное наказание в виде 20 лет лишения свободы для одной и 19 лет лишения свободы второй.

Суд признал подсудимых С. и Б. виновными. Подсудимым на основании частичного сложения наказаний окончательно назначено 18 лет (для подсудимой С.) и 17 лет (для подсудимой Б.) лишения свободы.

Также осужденные должны выплатить потерпевшей стороне солидарную материальную компенсацию. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства