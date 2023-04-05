Жителя Акмолинской области избивали и держали в рабстве

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Кокшетау. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Акмолинской области опасается преследования со стороны своего бывшего работодателя, который держа его в рабстве, избивал и обвинял в краже скота.





Историю мужчины, которого держали в рабстве, рассказал Sputnik





По словам мужчины, в декабре 2021 года он устроился на работу конюхом в одно из ТОО в Коргалжынском районе.





Спустя какое-то время заметил, что работодатели унижают и избивают работников - я не выдержал и уволился. Вернулся домой и устроился на другую работу в Степногорске. Спустя три месяца за мной на новое место работы приехал прежний работодатель Е. в сопровождении С. и оперуполномоченного из района", - написал Ерканат Амантай в социальной сети.





По его словам, сотрудники полиции принуждали его "отработать свои долги", не поднимая шума, в противном случае на него обещали "повесить" кражу ста голов лошадей.





Он вспоминает, что 14 марта мужчины "безо всяких причин" в присутствии людей избили его, насильно посадили в машину и привезли в Коргалжынский РОВД.





Меня привезли на базу и жестоко избили. Били так сильно, что сломался черенок лопаты. Е. сказал, чтобы мне связали руки и ноги. Мучили, жгли на теле железо и требовали, чтобы я взял на себя вину за пропавший скот. При этом пригрозили, что, если я хочу, чтобы мои родные не пострадали, я должен молчать и не пытаться никуда сообщить", - рассказал мужчина.





Возможности сбежать у мужчины не было. При разговоре по телефону с родными всегда присутствовали несколько человек, отмечает он.





Однажды ему все-таки удалось связаться с другом и попросить о помощи. Друг сообщил родным, те помогли ему сбежать и спрятаться на берегу реки Нура. Теперь мужчина боится, что ему придется отвечать за якобы пропавший скот и другие преступления, которые могут ему навязать.





Мать потерпевшего Анифа Жомарт также подтверждает участие полиции в происходящем. По ее словам, изначально 14 марта полицейские сообщили ей, что сын якобы попался с наркотиками. Семья допускает, что обидчики могут остаться безнаказанными.





Ерканат Амантай обратился к президенту страны, руководству КНБ и МВД с просьбой взять ситуацию на контроль. Стало известно, что полиция по заявлению Ерканата уже начала досудебное расследование, пишет сайт.





По имеющимся телесным повреждениям назначена судебно-медицинская экспертиза в институте судебных экспертиз Астаны. В рамках расследования устанавливаются свидетели, тщательно проверяются показания потерпевшего и указанных им лиц. Расследование данного уголовного дела находится на личном контроле начальника департамента полиции", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.



