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Жителя Туркестанской области оштрафовали за распространение в соцсети запрещенных материалов

21.10.2020 4888
Туркестан. 21 октября. Kazakhstan Today -При мониторинге интернет-пространства сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области на станице одного из пользователей "Вконтакте" выявили запрещенный контент религиозного характера, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба департамента полиции Туркестанской области, было установлено, что житель Кентау разместил в социальной сети материалы лидеров деструктивного религиозного течения, лекции которых запрещены на территории Казахстана.
 
В результате мужчину привлекли к административной ответственности по статье 490 части 1 КоАП РК "Незаконное распространение материалов религиозного содержания". В отношении мужчины составили административный протокол. Он также оштрафован на 138 900 тенге.
 

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