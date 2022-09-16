Жителя ВКО осудили за организацию подпольного цеха по производству алкоголя

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ШЫМКЕНТ. 15 СЕНТЯБРЯ - В Шымкенте полицией расследуется уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией, сводничества, а также торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации в составе организованной преступной группы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе расследования установлено, что преступная деятельность осуществлялась в Шымкенте, Туркестане и Таразе. Роли в группе были четко расписаны. Ее организаторами являлись три сестры, которые вместе с доверенными лицами занимались координацией преступной деятельности, сообщает Polisia.kz

Угрозами и шантажом, "штрафами" за малейшие провинности принуждали к употреблению синтетических наркотиков и оказанию сексуальных услуг за вознаграждение, а также за различный товар (сотовые телефоны, одежду, продукты). Часть членов группы - "вербовщики" занималась поиском молодых женщин и девушек. После знакомства с ними, войдя в доверие, вербовали для сексуальной эксплуатации. Девушек находили через социальные сети, как установлено, из городов Караганды, Семея, Атырау, Шымкента, Тараза, Кызылорды и Туркестанской области. Расходы на приобретение билетов и проживание оплачивали организаторы преступной группы. Другие участники группы исполняли роль "администраторов" и "операторов-кассиров" - следили за дисциплиной девушек, вели учет и кассу, принимали "клиентов", которых находили по объявлениям в интернете", - проинформировали в полиции.

Сообщается, что предварительная сумма дохода преступников, по информации на сегодняшний день, составляет около 150 млн тенге.

Среди жертв сексуального трафика 14 потерпевших девушек в возрасте от 17 до 25 лет, в том числе 6 несовершеннолетних. Девушек держали на съемных квартирах, где принуждали к занятию проституцией. В ряде случаев подозреваемые возили девушек в гостиницы и сауны, сопровождая их лично. Девушки, чтобы успокоить родственников, говорили родителям, что подрабатывают няньками, присматривая за детьми. В некоторых случаях организаторы ездили "для знакомства" к родителям девушек, где убеждали родственников, что являются родителями детей, которым в силу их занятости необходим присмотр нянек", - рассказали в МВД.

Всего задержано 11 человек, которые сейчас находятся под стражей в следственном изоляторе города Шымкента. По данному факту возбуждено 18 уголовных дел, из них: 2 факта по статье 262, части 1, 2, УК (Создание и участие в ОПГ), 5 - по статье 128 УК (Торговля людьми), 5 - по статье 134, часть 3, УК (Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией), 2 - по статье 308 УК (Вовлечение в занятие проституцией), 3 - по статье 309 УК (Притоносодержание и сводничество) и 1 факт - по статье 297 УК РК (Приобретение, хранение, перевозка наркотических средств). Расследование продолжается.



