Павлодар. 20 октября. Kazakhstan Today - Жителю Павлодара грозит 12 лет тюрьмы за изнасилование беременной девушки, передает Kazakhstan Today.

История с похищением из больницы потрясла общественность. Сообщалось, что парень возил несчастную по съёмным квартирам и сутками напролёт над ней издевался. А в итоге остался на свободе. Сейчас в истории наметился новый поворот, сообщает телеканал " Астана ".

Жуткая история издевательств над 26-летней жительницей Павлодара потрясла Казнет. На странице фонда "НеМолчи" сообщали: 11 октября Карина вышла в магазин, но была похищена. 24-летний парень сутки удерживал её силой и издевался как мог.

Ее избивали, насиловали на съёмной квартире. Там она смогла вырваться. Это было днем. Убежала обманным путем от этого агрессора. Смогла вызвать скорую помощь, потому что ей была необходима медицинская помощь, и уехать. Но он ее стал преследовать. Нашел ее, где она находится. Потому что это было несложно. Ему сразу сказали, что в первую горбольницу поступил вызов", - сообщила руководитель общественного фонда "НЕМОЛЧИ.KZ" Дина Смаилова.

По словам матери потерпевшей, парень ранее неоднократно тиранил её дочь. В этот раз он вновь ее выкрал, но уже из кареты скорой помощи. В больнице же уверяют, что медсёстры пытались отбить пациентку, но она всё же ушла с преследователем.

В основном травмы головы у нее. В основном травмы головы, шеи. Множественные ушибы и по телу тоже есть", - говорит заведующий отделением нейрохирургии городской больницы №1 Павлодара Самат Кусаинов.

В полиции связь между подозреваемым и жертвой подтвердили. Сообщается, что пара давно в близких отношениях и сейчас девушка на седьмой неделе беременности. Стражи порядка сначала рассматривали дело как семейно-бытовой конфликт. И уверяют, несколько раз уговаривали жертву написать заявление об изнасиловании. Но она отказывалась "из-за чувств к любимому", говорится в сюжете.

К слову, на видео, снятом хозяином съёмной квартиры 13 октября видно, что Карина со своим обидчиком пришла без сопротивления. И только получив тяжкие увечья, девушка всё же решилась заявить об изнасиловании.

По данному факту начато досудебное расследование по статьям 126 и 120 УК РК. Назначен ряд экспертиз. Проводятся необходимые следственные мероприятия", - сообщила пресс-секретарь департамента полиции Павлодарской области Жанна Белялова.

Мужчину задержали, но сначала отпустили под подписку о невыезде. Спустя два дня его всё же водворили в изолятор. За незаконное лишение свободы тирану грозит от 5 до 10 лет, а за изнасилование - до 12 лет лишения свободы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства