Жителю Павлодарской области дали 18 лет за изнасилование несовершеннолетней

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Павлодар. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Дело по факту совершения изнасилования в отношении несовершеннолетней потерпевшей отчимом рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области, сообщает - Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Дело по факту совершения изнасилования в отношении несовершеннолетней потерпевшей отчимом рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области, сообщает Pavlodarnews.kz





Подсудимый Ц. вину признал, просил сурово не наказывать. Его вина доказана признательными показаниями, а также потерпевшей, свидетелями, заключениями экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами.





С учетом обстоятельств совершения особо тяжкого преступления Ц. назначено наказание в виде лишение свободы сроком на 18 лет. Также Ц. лишен пожизненно права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.





Приговор в законную силу не вступил.