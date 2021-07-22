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Жителю Талдыкоргана, выложившему в соцсети интимные фото бывшей девушки, грозит до 5 лет тюрьмы

21.07.2021 7237
ТАЛДЫКОРГАН. 21 ИЮЛЯ - В Талдыкоргане 34-летний мужчина выложил в соцсетях интимные фотографии своей бывшей возлюбленной. Девушка обратилась в полицию с официальным заявлением, по которому начато уголовное расследование, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Заявление 23-летней девушки о принятии мер к бывшему бойфренду в полицию Талдыкоргана поступило 19 июля, сообщает Polisia.kz
 
Девушка некоторое время поддерживала отношения с молодым человеком, но в июле 2020 года решила с ним расстаться. Отвергнутый мужчина продолжал в течение года ее преследовать и добиваться расположения. И в итоге стал угрожать, что выложит ее фото интимного характера в социальных сетях.
 
Ему неоднократно удавалось взламывать аккаунт своей бывшей пассии, а также, создав страницы от ее имени в соцсетях, размещать на них интимные фотографии девушки. Кроме того, мужчина начал выкладывать различные фото- и видеоматериалы с ее участием, предназначенные лишь для семейного круга. 
 

После ознакомления с материалами он был доставлен в полицию. Допрошенный в качестве свидетеля, он дал признательные показания и заявил, что раскаивается в своем поступке. Тем не менее уголовное расследование по факту продолжается, так как от ответственности это его не освобождает", - рассказал начальник управления полиции Талдыкоргана Аскар Нурсапа. 

 
В полиции уточнили, что досудебное расследование проводится по части 4 статьи 147 УК РК (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
 

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