Зверское убийство двух женщин расследуют в Жамбылской области

Тараз. 22 мая. Kazakhstan Today - В Жамбылской области разыскивают 54-летнего чабана, которого подозревают в зверском убийстве, передает Kazakhstan Today.

В доме обнаружили тела двух женщин 1970, 1982 годов рождения. По данному факту начато досудебное расследование. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый установлен, предпринимаются меры по его задержанию", - сообщил КТК старший следователь управления ДП Жамбылской области Ануар Карипсеитов.

В полиции отмечают, чабан может быть опасен. За информацию о его местонахождении обещают вознаграждение.

Известно, что предполагаемый убийца появился в предгорьях района имени Турара Рыскулова около двух месяцев назад. Устроился на одну из фазенд пасти скот. О погибших рассказывают: одна из них работала в соседнем крестьянском хозяйстве и накануне вместе с подругой была в гостях на той самой фазенде, где работал чабан. Там же позже нашли их тела. Подозреваемого мужчину в последний раз видели около железной дороги", - говорится в сюжете телеканала.

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