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В Казахстане пройдет первый онлайн-фестиваль российского кино

15.06.2021 7453
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Девять российских фильмов будут доступны для бесплатного просмотра в мультимедийном сервисе Okko с 21 июня по 11 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Russian Film Festival в Казахстане станет продолжением серии онлайн-фестивалей, организованных Роскино совместно с Министерством культуры РФ. Фестиваль в Казахстане пройдет в коллаборации с мультимедийным сервисом Okko и станет первым подобным мероприятием, посвященным российскому кинематографу, на территории СНГ, рассказали организаторы фестиваля.
 

В рамках RFF будут показаны картины-участницы 77-го Венецианского кинофестиваля: новый фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи", удостоенный специального приза жюри, и "Конференция" Ивана Твердовского. Зрители увидят основанную на реальных событиях спортивную экшн-драму "На острие" со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской в главных ролях, фэнтезийную костюмированную сказку Ренаты Литвиновой "Северный ветер" и зрелищную историческую мелодраму "Серебряные коньки". Также в программе семейный приключенческий фильм "Пальма" и новая комедия Михаила Сегала "Глубже!". Анимационная программа будет представлена популярным мультфильмом "Белка и Стрелка: Карибская тайна". Впервые в программу Russian Film Festival войдет документальная лента "Медведи Камчатки. Начало жизни" о первом годе жизни бурых медведей, удостоенная национальной кинонаграды "Золотой орел" за 2019 год в номинации "Лучший неигровой фильм", - поделились в Роскино.

 

Россию и Казахстан объединяют давние отношения в сфере культуры, искусства, образования. Министерствами культуры наших стран созданы благоприятные условия для сотрудничества в области разных видов искусства. Непрерывный культурный обмен поддерживается Днями России в Казахстане и Днями Казахстана в России, фестивалями и гастролями творческих коллективов. Я очень рада, что Russian Film Festival станет событием, которое поможет укрепить взаимоотношения в области кинематографии и создать новые культурные и деловые связи в нашей индустрии", - поделилась гендиректор Роскино Евгения Маркова. 


Отмечается, что доступ к фильмам, вошедшим в программу Russian Film Festival в Казахстане, будет бесплатным на время фестиваля для новых пользователей платформы Okko.
 

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