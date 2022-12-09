На АНПЗ завершен планово-предупредительный ремонт

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Атырау. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе завершился планово-предупредительный ремонт (ППР) на 32 технологических установках, сообщает пресс-служба АО НК "КазМунайГаз".
Ремонт установок осуществлялся поочередно, что позволило не останавливать производство нефтепродуктов. В компании отметили, что практика поэтапного ремонта установок применена на отечественных НПЗ впервые.
По графику ремонта выполнены: замена катализаторов, внутренняя инспекция, ревизия и освидетельствование реакторного, емкостного, колонного, теплообменного оборудования и трубопроводов, ремонт (ревизия) насосно-компрессорного оборудования, обследование и ревизия технологических печей, профилактические и ремонтные работы энергетического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), отчитались в КМГ.
В период проведения ремонта завод работал на 50-70% мощности с выпуском и отгрузкой целевой продукции. За октябрь-ноябрь переработано 581,4 тысячи тонн нефти. Cреднесуточная переработка составила 9531 тонну, что соответствует 57% от проектной мощности завода. При этом среднесуточное производство нефтепродуктов составило: автобензин - 1570 т/сутки, дизельное топливо - 2100 т/сутки, реактивное топливо - 120т/сутки, сжиженный газ - 155 т/сутки", - рассказали в пресс-службе компании.
Напомним, АНПЗ заранее уведомил о снижении выпуска сжиженного нефтяного газа в период планового ремонта. В период ремонта на АНПЗ в Атырауской и Западно-Казахстанской областях наблюдался дефицит автогаза на АЗС.