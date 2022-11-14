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На АНПЗ прокомментировали ситуацию с дефицитом газа на заправках в Атырауской области

13.11.2022, 10:40 36331
На АНПЗ прокомментировали ситуацию с дефицитом газа на заправках в Атырауской области
Фото: Пресс-служба АНПЗ
Атырау. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области в последние несколько дней наблюдался дефицит газа на заправках. На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) прокомментировали данную ситуацию.
 
В пресс-службе предприятия отметили, что НПЗ заранее уведомил о снижении выпуска сжиженного нефтяного газа в период планового ремонта. Об утвержденной производственной программе на октябрь-ноябрь 2022 года с запланированным количеством выработки сжиженного нефтяного газа ТОО "АНПЗ" официально проинформировали Министерство энергетики РК и акимат города Атырау до начала ремонтных работ.
 

Производственная программа ТОО "Атырауский НПЗ" разрабатывается ежемесячно. Согласно утвержденной производственной программе с учетом планово-предупредительных работ план выработки сжиженного нефтяного газа с 1 по 8 ноября 2022 года составил 427 тонн. На 9 ноября выработано и отгружено 640 тонн, что на 212 тонн больше запланированного", - сообщили на АНПЗ.

 
Отмечается, что увеличение объема выработки сжиженного нефтяного газа в период ремонта предусмотрено во избежание создания дефицита газа в Атырауской области. "Дополнительно для обеспечения области сжиженным нефтяным газом с 9 ноября отгружается переходящий с октября остаток в количестве 270 тонн, находившийся на хранении в ТОО "ПХСНГ" и предназначавшийся для технологических нужд завода", - добавили в пресс-службе.
 
Ожидается, что по окончании планово-предупредительного ремонта ежесуточный объем выработки сжиженного нефтяного газа на АНПЗ составит 350-400 тонн/сутки.
 

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Авария на ТЭЦ в Риддере: в городе начали работать школы и детсады

14.11.2022, 15:19 981
Авария на ТЭЦ в Риддере: в городе начали работать школы и детсады
Фото: Кадр из видео
Риддер. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Риддере в сокращенном режиме начали работать школы и детские сады. Ведется работа по ремонту четвертого котла, вышедшего из строя в результате аварии на теплоэлектроцентрали, сообщил в Instagram аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.
 

Сегодня в Риддере начали работать в режиме оффлайн школы и детские сады. В учебных заведениях уроки сокращены до 30 минут и до 5 минут перемены. В городе сохраняется режим ЧС", - написал Ахметов.

 
По его словам, ремонтно-восстановительные работы на ТЭЦ идут в соответствии с графиком.
 

На данный момент для регулировки работы агрегатов на станцию прибыли энергетики и киповцы Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ. Дополнительно на ТЭЦ для восстановительных работ прибыли 30 специалистов предприятий "Терезе" и "ВК Инвест Инжиниринг". На сегодня на теплоцентрали в работе котлы № 1, № 3 среднего давления и котел № 6 высокого давления. Проводятся ремонтные работы по автоматизации котла № 4 (высокого давления), в ближайшее время восстановительные работы данного агрегата будут завершены", - сообщил глава региона.

 
По его словам, на станции есть в наличии 260 тонн мазута, ожидается прибытие еще 5 вагонов с топливом.

Напомним, 7 ноября из-за аварии на местной ТЭЦ 22 тысячи жителей остались без тепла. В городе был объявлен режим ЧС. 9 ноября удалось устранить последствия аварии и запустить 2 котлоагрегата. Однако этой же ночью котел № 6 вышел из строя. Аким Риддера накануне перед запуском шестого котла говорил о том, что оборудование на ТЭЦ в плохом состоянии и в любой момент может выйти из строя.  
 

Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник

14.11.2022, 08:22 10846
Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По-прежнему Атлантический циклон будет сохранять свое влияние на погоду большей территории Казахстана, в связи с чем пройдут осадки, на северо-западе, севере, юге сильные осадки (дождь, снег).
 

Также ожидаются гололед, метель, усиление ветра, на севере, в центре, на юге страны очень сильный ветер - 30 метров в секунду и более. По РК ожидаются туманы", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На юге Павлодарской области, на севере Карагандинской области, на горных перевалах Туркестанской области, ночью на севере, востоке Акмолинской области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление юго-западного ветра, временами порывы 30 метров в секунду и более.
 
На севере Улытауской, Карагандинской областей, на юге, востоке Костанайской области, на западе, севере Акмолинской области, в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
 
В Алматы ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит +9 - +11°C, скорость ветра 0-5 метров в секунду.
 
В Астане: осадки (дождь, снег), температура днем 0, +2 °C, скорость ветра 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.
 
В Шымкенте: дождь, температура днем +7 - +9 °C, скорость ветра 15-20 метров в секунду, утром и днем порывы 25 метров в секунду.
 

В Алматы изменятся схемы движения нескольких автобусных маршрутов

13.11.2022, 12:53 32351
В Алматы изменятся схемы движения нескольких автобусных маршрутов
Алматы. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По просьбам пассажиров с 14 ноября будут изменены схемы движения маршрутов № 59, № 113 и № 205, сообщает транспортный холдинг Алматы.

Теперь автобусы № 59, № 113 и № 205 при движении от пересечения Кульджинского тракта и улицы Бухтарминской будут уходить под мост с разворотом на проспект Рыскулова и заездом на остановочные пункты по пути следования", - говорится в сообщении.

 

Активисты просят провести расследование по факту объявления о продаже участка за 1,3 млрд тенге в предгорьях Алматы

13.11.2022, 11:57 34231
Активисты просят провести расследование по факту объявления о продаже участка за 1,3 млрд тенге в предгорьях Алматы
Алматы. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте Krisha.kz появилось объявление о продаже земельного участка площадью 7 га в предгорьях Алматы за 1,3 млрд тенге. Об этом сообщила активистка Салтанат Ташимова в Facebook.
 

1 млрд 300 миллионов тенге! 7 га! Кто продает наши горы?! Требуем расследования!" - написала Салтанат Ташимова.

 
В целевом назначении участка указано индивидуальное жилищное строительство.
 

Выкуплен, госакт, все документы, удобно под коммерцию", - говорится в объявлении.

 

Какая погода ожидается в Казахстане в воскресенье

13.11.2022, 09:05 38411
Какая погода ожидается в Казахстане в воскресенье
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Атлантический циклон по-прежнему будет сохранять свое влияние на большей территории Республики Казахстан, в связи с чем пройдут осадки.
 

На западе, северо-западе, востоке страны - сильные осадки (дождь, снег), гололед, метель, усиление ветра. На севере, северо-западе страны - очень сильный ветер со скоростью 30 метров в секунду и более", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Лишь на юге, юго-востоке страны осадки не прогнозируют. По всей территории Казахстана ожидаются туманы.
 
В Астане днем осадки (дождь, снег), температура воздуха -1 - +1°C, скорость ветра 15-20 метров в секунду с порывами до 25.
 
В Алматы облачно, температура днем +7 - +9°C, скорость ветра до 5 метров в секунду.
 
В Шымкенте облачно, днем температура воздуха +6 - +9°C, скорость ветра 8-13 метров в секунду.
 

В субботу в большинстве регионов Казахстана сохранится неустойчивая погода

12.11.2022, 09:15 63326
В субботу в большинстве регионов Казахстана сохранится неустойчивая погода
Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", в субботу, 12 ноября, с глубоким влажным Атлантическим циклоном и прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.
 
Как сообщают синоптики, по республике пройдут осадки в виде дождя и снега. Ожидаются гололед, метель и усиление ветра.
 
Лишь юге, юго-востоке страны - погода без осадков.
 
Также по РК ожидаются туманы.
 

Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

11.11.2022, 21:24 73171
Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Шымкента, Восточно-Казахстанской, Абайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, Улытауской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 12 ноября днем в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег, 13 ноября осадки, на севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). 12-13 ноября на севере, западе, востоке области низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, днем 12 ноября, сутки 13 ноября на севере, востоке, западе области 15-20 метров в секунду.
 
Днем 12 ноября, сутки 13 ноября на западе, севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, днем 12 ноября, сутки 13 ноября на западе, севере, в центре области 15-20 метров в секунду, днем 12 ноября порывы 23 метра в секунду.
 
12 ноября днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 12 ноября днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду, 13 ноября 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
В Астане 12-14 ноября ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, 13-14 ноября временами порывы 25 метров в секунду.
 
12 ноября в Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем на севере, востоке порывы 25 метров в секунду.
 
12 ноября на западе, востоке, юге Атырауской области ожидается туман.
 
В Актюбинской области 12 ноября днем порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
 
12-13 ноября в северной половине Карагандинской области ожидается низовая метель, на дорогах гололедица. 12 ноября ночью на юго-востоке области туман. 12-13 ноября ветер юго-западный, в северной половине области 15-20 метров в секунду, 13 ноября временами порывы 23-28 метров в секунду.
 
Днем 12 ноября на севере Улытауской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
12-13 ноября на большей части Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег). 12 ноября на севере, 13 ноября на севере, западе области гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, 12 ноября ночью на западе, юге области 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, 13 ноября 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
12 ноября на большей части Костанайской области ожидаются осадки, днем на северо-востоке, востоке области сильные осадки (мокрый снег, дождь), низовая метель, гололед. На юге области туман. Ветер юго-западный, западный, на большей части 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.
 
12 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, юге области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью на западе, юге области 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
Ночью и утром 12 ноября на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.
 
В Шымкенте ночью и утром 12 ноября временами ожидается туман.
 

В аэропорту Астаны пресечен незаконный вывоз $180 тысяч

11.11.2022, 17:30 77806
В аэропорту Астаны пресечен незаконный вывоз $180 тысяч
Фото: КГД
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками таможенного поста "Ауежай-Астана" департамента государственных доходов по городу Астане 6 ноября при проведении таможенного досмотра ручной клади пассажиров международного рейса Астана - Ташкент у граждан Республики Казахстан выявлены незадекларированные наличные средства на сумму 83 601 000 тенге, а именно $180 тысяч.
 

Нарушители препятствовали должностным лицам при проведении таможенного досмотра. В отношении нарушителей материалы переданы в департамент экономических расследований по Астане для принятия решения по возбуждению уголовных дел по статье 234 УК РК", - сообщили в Комитете государственных доходов.

 
В комитете напомнили, что в соответствии с указом президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных средств в иностранной валюте в сумме, исчисленной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленный на дату вывоза, превышающей эквивалент $10 тысяч.


Ранее сообщалось, что казахстанец пытался незаконно вывезти валюту на сумму более 28 миллионов тенге наличными в Грузию.
 

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