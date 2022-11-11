На АЗС Атырау возник дефицит газа

Атырау. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с проведением плановых ремонтных работ на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе поставки газа сократились на 35%.
Во время проведения ремонтных работ АНПЗ ежесуточно поставлял 90 тонн газа, но с шестого ноября этот показатель составляет 60 тонн. Это стало причиной дефицита газа на АГЗС. По данным ТОО "АНПЗ", к концу ноября, с 19 по 25 числа, прогнозируемая добыча газа составит 800 тонн в сутки", - сообщает портал "Мой город" со ссылкой на РСК региона.
Для стабилизации ситуации власти совместно с Министерством энергетики организуют поставки в регион из соседней, Актюбинской области. Планируют поставить 400 тонн газа от Gas Processing и 700 тонн от компании "Казахойл Актобе".
Ранее сообщалось, что в Казахстане рассмотрят возможность поставки импортного топлива при остановке АНПЗ на ремонт.