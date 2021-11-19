Урожай зерновых в Казахстане составил 16,4 млн тонн

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НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в Казахстане намолочено 16,4 млн тонн зерна, при средней урожайности 10,3 центнера с гектара, сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В первоначальном весе собрано 80,8 тыс. тонн гречихи, что на 76% больше уровня 2020 года. Также по итогам уборки ржи собрано на 43% больше чем в прошлом году, на 22,6% больше кукурузы на зерно, на 1,3% - зернобобовых культур. Урожайность проса в первоначальном весе по сравнению с прошлым годом увеличена на 15%, кукурузы - на 5%", - говорится в сообщении министерства.

Как отметили в Минсельхозе, зерно нового урожая имеет высокие качественные показатели.

Так, из общего объема сданной на лицензированные хлебоприемные предприятия мягкой пшеницы, к 1-3 классам отнесены 90,5%, в прошлом году этот показатель составлял 81,2%.

Кроме того, наблюдается значительный рост доли пшеницы с высоким содержанием клейковины. В объеме пшеницы мягкой 3-го класса доля высококачественной пшеницы HI-Pro, пользующей повышенным спросом на мировом рынке, составляет порядка 60%.

В целом выращенного зерна достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка, а также для отгрузки определенных объемов на экспорт", - подчеркнули в ведомстве.

Вместе с этим, по данным Минсельхоза, собрано 3,9 млн тонн картофеля, 4,9 млн тонн овощных культур, 2,8 млн тонн бахчевых культур. Продолжается уборка масличных культур, убрано 3 млн гектаров (96,6%) от их общей уборочной площади, намолочено 2,3 млн тонн.



