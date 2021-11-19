Система Orphus

Урожай зерновых в Казахстане составил 16,4 млн тонн

18.11.2021, 16:35 39691
Урожай зерновых в Казахстане составил 16,4 млн тонн
Фото: yandex.ru
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в Казахстане намолочено 16,4 млн тонн зерна, при средней урожайности 10,3 центнера с гектара, сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В первоначальном весе собрано 80,8 тыс. тонн гречихи, что на 76% больше уровня 2020 года. Также по итогам уборки ржи собрано на 43% больше чем в прошлом году, на 22,6% больше кукурузы на зерно, на 1,3% - зернобобовых культур. Урожайность проса в первоначальном весе по сравнению с прошлым годом увеличена на 15%, кукурузы - на 5%", - говорится в сообщении министерства.

 
Как отметили в Минсельхозе, зерно нового урожая имеет высокие качественные показатели. 
 
Так, из общего объема сданной на лицензированные хлебоприемные предприятия мягкой пшеницы, к 1-3 классам отнесены 90,5%, в прошлом году этот показатель составлял 81,2%.
 
Кроме того, наблюдается значительный рост доли пшеницы с высоким содержанием клейковины. В объеме пшеницы мягкой 3-го класса доля высококачественной пшеницы HI-Pro, пользующей повышенным спросом на мировом рынке, составляет порядка 60%.
 

В целом выращенного зерна достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка, а также для отгрузки определенных объемов на экспорт", - подчеркнули в ведомстве.

 
Вместе с этим, по данным Минсельхоза, собрано 3,9 млн тонн картофеля, 4,9 млн тонн овощных культур, 2,8 млн тонн бахчевых культур. Продолжается уборка масличных культур, убрано 3 млн гектаров (96,6%) от их общей уборочной площади, намолочено 2,3 млн тонн.
 
Как сообщалось ранее, первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров отметил высокое качество зерна, по его словам, за последние 5 лет такого качества зерна не было, наблюдается значительный рост доли пшеницы с высоким содержанием клейковины.

 

Комментарии

новости по теме

Сенатор назвал неэффективным использование средств из Нацфонда

18.11.2021, 16:02 43822
Сенатор назвал неэффективным использование средств из Нацфонда
Фото: turantimes.kz
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Сенатор Мамытбеков в ходе обсуждения проекта бюджета на 2022-2024 годы высказал мнение, что трансферты из Нацфонда в стране направлены не на развитие экономики, а на проедание, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на газету "Казахстанская правда".
 
По его словам, главный позитив проекта бюджета - усиление его социальной направленности. Так, доля соцрасходов к общему объему затрат в 2022 году составит порядка 51%.
 

Это отразится на повышении доходов людей и качестве их жизни", - сказал депутат.

 
Однако, по мнению сенатора, сомнение вызывают источники финансирования социальной сферы.
 

Вместе с тем весь этот позитив проекта бюджета несколько скрадывается из-за не совсем понятных нюансов бюджетирования. Так, не совсем ясно, почему целевым назначением расходов, финансируемых за счет гарантированного трансферта из Нацфонда, является выплата солидарных пенсий и государственных базовых выплат из республиканского бюджета. Это противоречит Концепции формирования и использования средств Нацфонда, целевое назначение которых - это "обеспечение социального и инфраструктурного развития". То есть трансфертные средства направляются не на развитие, а на проедание", - сказал Мамытбеков.

 
Также он констатировал факт, что расходы из Нацфонда в первом полугодии превысили поступления в него.
 

К тому же Счетным комитетом выявлено неэффективное использование средств на 1 трлн тенге. Другими словами, выделяемые из Нацфонда средства не гарантируются от их неэффективного или нецелевого использования", - отметил сенатор.

 

Депутаты сената обеспокоены ростом размера государственного долга

18.11.2021, 14:49 49114
Депутаты сената обеспокоены ростом размера государственного долга
Фото: Хабар 24
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Размер государственного долга растет. Об этом заявили депутаты на пленарном заседании сената под председательством спикера сената Маулена Ашимбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Размер государственного долга за последние годы имеет тенденцию устойчивого роста. На этот раз в прогнозируемом периоде наблюдается рост государственного долга и долговых обязательств, направленных на погашение и обслуживание правительственных и негосударственных займов. Источником погашения которых являются средства республиканского бюджета... Вместе с тем по данным Счетного комитета с 2008 года отмечается рост расходов республиканского бюджета в 4,4 раза. Тогда, как налоговые поступления, которые должны быть главным источником пополнения бюджета, за аналогичный период возросли лишь в 3,3 раза", - сказал депутат Нурлан Кылышбаев.

 
Он отметил, что такая ситуация с госбюджетом будет способствовать росту дефицита бюджета и росту объема финансирования за счет заимствования. 
 

На 2022 год в проекте бюджета заложено 1,2 трлн тенге на обслуживание госдолга. К 2026 году ожидается, что эта сумма будет на уровне уже 2,5 трлн тенге. При условии, если дополнительно еще не будет заимствований", - сообщил Маулен Ашимбаев. 

 
По его словам, активное заимствование идет не только на уровне правительства, но и на уровне регионов.
 

За прошлый год долг местных исполнительных органов вырос в 2 раза до 1,7 трлн тенге и продолжает увеличиваться… Важно не допускать неконтролируемого роста заимствований со стороны местных исполнительных органов" - сказал спикер.

 
Как отметил Ашимбаева, кроме того, есть категория долгов, гарантируемая государством. 
 

Такие долги сегодня оцениваются в размере 1 трлн тенге на данный момент. С начала года он вырос почти на 125 млрд тенге", - заявил он.

 
Также спикер сообщил, что по данным Счетного комитета бывают отдельные случаи, когда привлеченный неправительственный долг тем или иным способом трансформируется в государственный долг. Государство вынуждено за счет госбюджета обслуживать этот долг. 
 

Нужно не упускать из внимания долги местных госорганов и долги, которые гарантируются государством", - отметил Маулен Ашимбаев.

 
 

Глава Минэнерго рассказал о принимаемых мерах для стабилизации ситуации на рынке ГСМ

18.11.2021, 14:22 28135
Глава Минэнерго рассказал о принимаемых мерах для стабилизации ситуации на рынке ГСМ
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Министр энергетики Магзум Мирзагалиев после заседания сената рассказал о регулировании цен на ГСМ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы ведомства, в настоящее время цены на ГСМ регулировать невозможно. Одна из причин - большая разница в цене по сравнению с соседними странами. 
 
В то же время, по словам министра, ведомство принимает меры по изменению цен. 
 

Первое - три НПЗ сейчас претерпевают плановые и внеплановые реконструкции, мы должны определить их сроки, второе - формируется материально-техническая база запаса и третье - контроль ГСМ. Сейчас такие вопросы нами прорабатываются. И до конца года мы будем вносить соответствующие изменения", - сообщил глава Минэнерго.

 
Он также напомнил, что из России было импортировано в Казахстан около 146 тыс. тонн дизельного топлива, что помогло выправить в целом ситуацию с дефицитом по стране. 
 

Сейчас ограничений по продаже дизтоплива на заправках нет", - подчеркнул глава Минэнерго.

 
Мирзагалиев также коснулся вопроса газификации северных и восточных регионов Казахстана. По его словам, ведомство планирует переговоры с российским Газпромом, на которых будут обсуждены технические параметры, а именно: стоимость газа и минимальные объемы потребления, которые необходимы для обоснования строительства трубы.
 

Буквально на этой неделе мы встречались с руководителем "Газпром-экспорт", где обсудили этот вопрос", - сообщил министр. 

 
В свою очередь, о ситуации с углем в кулуарах сената рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов. 
 

Мы предприняли ряд мер. С крупными товаропроизводителями угля составлены меморандумы. Мы договорились о конкретной цене: от 5200 до 5700 тенге за тонну", - рассказал глава ведомства. 


 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов