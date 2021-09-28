В Казахстане цены на пшеницу превысили 120 тыс. тенге за тонну

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НУР-СУЛТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Стоимость тонны пшеницы в Казахстане перешагнула 120 тыс. тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Цены на сельхозпродукцию в Казахстане продолжают рост на фоне неутешительных результатов жатвы нынешнего сезона - средняя урожайность зерновых не смогла добраться до 10 центнера с гектара", - сообщает сайт ElDala.kz .

Менее месяца назад Продкорпорация установила цены закупа мягкой пшеницы в диапазоне от 103 до 107 тыс. тенге за тонну, в зависимости от качества. Однако, на минувшей неделе коммерческие предложения на рынке поднялись на уровень 117-122 тыс. тенге. Эксперты говорят о том, что рост продолжится.

По информации агентства, растут цены не только на пшеницу. Цены на лён превысили 330 тыс. тенге за тонну, на чечевицу - 380 тыс. тенге, на ячмень - 100 тыс. тенге.

Это еще не вечер. Считаю, что цены вырастут еще. Причем, поднимутся они по всем видам сельхозпродукции - и по пшенице, и по ячменю, и по пшенице твёрдой. Не говорю по масличным - там уже все рекорды биты-перебиты, и это тоже не предел: рост будет и дальше", - заявил генеральный директор агрофирмы "Родина" Иван Сауэр.





Аграрий обратил внимание на важную особенность нынешнего сезона: цены не упали в сентябре, а напротив, выросли. А ведь обычно со стартом массовой уборки цены на сельхозпродукцию падали, поскольку фермерам нужно было срочно продать часть урожая для того, чтобы расплатиться по кредитам и прочим неотложным платежам. На рынок единовременно выходил большой объем, что вело к превышению предложения над спросом. Однако в этом году, вследствие низкого урожая и в Казахстане, и в других странах-экспортерах, спрос превышает предложение и стоимость продукции растет еженедельно.

По мнению фермеров, рост цен на сельхозпродукцию позволит им отчасти компенсировать рост расходов, который отмечается по всем позициям - от запчастей к сельхозтехнике и агрохимии до металла и стройматериалов, необходимых для развития инфраструктуры аграрных хозяйств.

Цены взлетели на всё. Подорожали и топливо, и электроэнергия, и цемент - там ужас что творится. Но все почему-то на это не смотрят, зато обращают внимание на ценники в продовольственных магазинах. А фермер может компенсировать рост своих расходов только увеличением цен на конечную продукцию", - констатировал Сауэр.









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