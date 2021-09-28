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В Казахстане цены на пшеницу превысили 120 тыс. тенге за тонну

27.09.2021, 14:14 35425
В Казахстане цены на пшеницу превысили 120 тыс. тенге за тонну
Фото: eldala.kz
НУР-СУЛТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Стоимость тонны пшеницы в Казахстане перешагнула 120 тыс. тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Цены на сельхозпродукцию в Казахстане продолжают рост на фоне неутешительных результатов жатвы нынешнего сезона - средняя урожайность зерновых не смогла добраться до 10 центнера с гектара", - сообщает сайт ElDala.kz.

 
Менее месяца назад Продкорпорация установила цены закупа мягкой пшеницы в диапазоне от 103 до 107 тыс. тенге за тонну, в зависимости от качества. Однако, на минувшей неделе коммерческие предложения на рынке поднялись на уровень 117-122 тыс. тенге. Эксперты говорят о том, что рост продолжится.
 
По информации агентства, растут цены не только на пшеницу. Цены на лён превысили 330 тыс. тенге за тонну, на чечевицу - 380 тыс. тенге, на ячмень - 100 тыс. тенге. 
 

Это еще не вечер. Считаю, что цены вырастут еще. Причем, поднимутся они по всем видам сельхозпродукции - и по пшенице, и по ячменю, и по пшенице твёрдой. Не говорю по масличным - там уже все рекорды биты-перебиты, и это тоже не предел: рост будет и дальше", - заявил генеральный директор агрофирмы "Родина" Иван Сауэр. 


Аграрий обратил внимание на важную особенность нынешнего сезона: цены не упали в сентябре, а напротив, выросли. А ведь обычно со стартом массовой уборки цены на сельхозпродукцию падали, поскольку фермерам нужно было срочно продать часть урожая для того, чтобы расплатиться по кредитам и прочим неотложным платежам. На рынок единовременно выходил большой объем, что вело к превышению предложения над спросом. Однако в этом году, вследствие низкого урожая и в Казахстане, и в других странах-экспортерах, спрос превышает предложение и стоимость продукции растет еженедельно.
 
По мнению фермеров, рост цен на сельхозпродукцию позволит им отчасти компенсировать рост расходов, который отмечается по всем позициям - от запчастей к сельхозтехнике и агрохимии до металла и стройматериалов, необходимых для развития инфраструктуры аграрных хозяйств.
 

Цены взлетели на всё. Подорожали и топливо, и электроэнергия, и цемент - там ужас что творится. Но все почему-то на это не смотрят, зато обращают внимание на ценники в продовольственных магазинах. А фермер может компенсировать рост своих расходов только увеличением цен на конечную продукцию", - констатировал Сауэр.



В связи с резким подорожанием президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил держать на контроле цены на социально значимые продукты и товары.  
 

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    Оснований для подорожания хлеба в Казахстане нет - Минсельхоз

    28.09.2021, 15:58 1837
    Оснований для подорожания хлеба в Казахстане нет - Минсельхоз
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане нет оснований для подорожания хлеба. Такое мнение озвучил сегодня на брифинге в СЦК директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции Минсельхоза РК Азат Султанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    Сейчас какого-то ажиотажного спроса на пшеницу или муку не наблюдается. Пшеница и мука есть в достаточном количестве на рынке. Уборка практически завершена, в закромах этот хлеб есть. Соответственно, перерабатывается в муку и в достаточном количестве поставляется хлебопекарным предприятиям", - рассказал Султанов.

     
    По его словам, в регионах цены на социальный хлеб остаются стабильными, а в случае их роста правительство прибегнет к мерам госрегулирования.
     

    Будут включены механизмы регулирования цен, стабилизации, в том числе путем отгрузки части объема зерна из резервов "Продкорпорации" мукомольным предприятиям для последующей передачи хлебопекарным предприятиям. В случае повышения цен на сырье для производства хлеба будут включаться меры со стороны правительства. Резкого роста цен на социальный хлеб не будет", - заверил представитель ведомства.


    Напомним, сегодня первый вице-министр сельского хозяйства заявил, что зерноуборочная кампания подходит к концу, общего объема зерна достаточно, чтобы закрыть внутренние потребности республики. При этом, по словам представителя Минсельхоза, зерна такого высокого качества в республике не было последние 5 лет. 

    Ранее сообщалось, что в Казахстане стоимость тонны пшеницы превысила 120 тыс. тенге. При этом аграрии озучили мнение, что цены на муку и хлеб будут расти. 
     

    За последние 5 лет такого качества зерна не было - Сапаров

    28.09.2021, 15:38 6292
    НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров сегодня представил отчет по зерноуборочной кампании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    Уборочная кампания текущего года подходит к завершению. Год для агропромышленного комплекса страны выдался сложным. Трудности возникли из-за погодных явлений. Но, несмотря на это, уборка урожая началась своевременно. На сегодняшний день темпы уборки выше, чем в прошлом году, так как аграрии были обеспечены всеми необходимыми ресурсами: финансированием, ГСМ, техникой, запчастями, семенами, средствами защиты растений. Аномально засушливые условия наблюдаются не только в Казахстане, но и во всем мире, в том числе в мировых зерновых державах - Канаде, США, России", - сообщил вице-министр на брифинге в СЦК.

     
    По словам Сапарова, уборочные работы зерновых и зернобобовых должны завершиться на следующей неделе, если позволят погодные условия. На сегодня убрано 15,5 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур (97,9%). Средняя урожайность составляет 9,7 центнера с гектара. Намолочено 15 млн тонн зерна, в том числе 11,7 млн тонн пшеницы. Прогнозируемый объем валового сбора зерновых и масличных, по данным акиматов областей, составит порядка 18 млн тонн, при средней урожайности 9,5 центнера с гектара. Планируемый объем валового сбора зерновых и зернобобовых культур составит порядка 16 млн тонн, при средней урожайности 10,1 центнера с гектара. Кроме того, в республике имеется в наличии переходящий остаток зерна в объеме 3,5 млн тонн, в том числе пшеницы - 2,8 млн тонн. 
     

    Ожидаемого объема валового сбора зерна с учетом переходящих остатков полностью достаточно для обеспечения внутренней потребности республики", - резюмировал Сапаров. Он также отметил качество выращенной пшеницы. 

     

    Если говорить о качестве нового урожая, то за последние 5 лет такого качества зерна не было. Наблюдается значительный рост доли пшеницы с высоким содержанием клейковины". 

     

    Казахстан и Башкортостан обсуждают запуск прямого авиарейса Нур-Султан - Уфа

    28.09.2021, 15:00 2350
    НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин на встрече с главой Башкортостана Радием Хабировым обсудил состояние и перспективы взаимодействия стратегического партнерства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Аскар Мамин отметил существенный потенциал для наращивания сотрудничества Казахстана с Башкортостаном в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической сферах, АПК, промышленной кооперации и других отраслях, сообщила пресс-служба премьер-министра. 
     

    Рассматривается возможность открытия прямого авиасообщения между городами Нур-Султан и Уфа. Особое внимание в ходе переговоров уделено развитию межрегионального сотрудничества, а также взаимодействию по вопросам рационального использования и охраны ресурсов трансграничной реки Жайык (Урал)", - проинформировали в пресс-службе.

     
    Отмечается, что за январь - июль 2021 года объем товарооборота между Казахстаном и Башкортостаном вырос на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка $200 млн. 
     
    Во встрече приняли участие первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, торговли и интеграции Бахыт Султанов, экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, энергетики Магзум Мирзагалиев, сельского хозяйства Ербол Карашукеев и другие. 
     
    В рамках визита в Казахстан запланированы встречи Радия Хабирова с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, председателем сената парламента Мауленом Ашимбаевым, акимом Западно-Казахстанской области Гали Искалиевым, участие в Казахстанско-башкирском деловом форуме, посещение МФЦА и Офиса цифрового правительства.
     

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