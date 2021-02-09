Активы Нацфонда снизились на $1 млрд с начала года

Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - О состоянии золото-валютных резервов и активах Национального фонда Республики Казахстан рассказала заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова, передает Kazakhstan Today.

По предварительным данным, на конец января валютные активы Национального фонда составили 57,7 млрд долларов США, снизившись с начала года на 1 млрд долларов США", - проинформировала Молдабекова.

Основной причиной снижения объема Нацфонда, по ее словам, было выделение трансфертов в бюджет, объем которых составил 381 млрд тенге (эквивалент 900 млн долларов США).

Для этих целей на валютном рынке было продано 720 млн долларов США, что эквивалентно порядка 300 млрд тенге, а оставшаяся часть трансфертов была осуществлена за счет остатков на тенговом счете, которые сформировались в основном благодаря поступлениям в Нацфонд в последние два месяца 2020 года", - рассказала она в интервью Kapital.kz.

Зампред Нацбанка рассказала, что по итогам января инвестиционный доход Национального фонда сложился отрицательным и составил (-) 340 млн долларов США или (-)0,6%. Из них около 150 млн долларов США приходится на снижение портфеля акций и 140 млн долларов США - на снижение портфеля облигаций развитых стран. Основными причинами стали падение глобального индекса акций развитых стран MSCI World за январь на 1% и отрицательная доходность по индексу облигаций развитых стран (-) 0,43%.

Уже в начале февраля наблюдалось восстановление рынка акций, и за первые 5 дней февраля инвестиционный доход Нацфонда составил 440 млн долларов США, отыграв падение в январе", - отмечает эксперт.

Говоря о состоянии золотовалютных резервов РК, она сообщила, что по предварительным данным, на конец января их объём составили 35,6 млрд долларов США, практически не изменившись с начала года.

При этом активы в свободно конвертируемой валюте выросли за счет притока средств от займа Азиатского банка развития в эквиваленте 0,9 млрд долларов США. Влияние данного фактора было нивелировано выплатой внешнего долга в размере порядка 100 млн долларов США и снижением средств банков второго уровня со счетов в Национальном банке почти на 500 млн долларов США. Отток средств БВУ со счетов в Национальном банке в основном связан с исполнением обязательств по погашению валютных облигаций одного из банков второго уровня", - разъяснила эксперт.

Портфель золота, по ее информации, снизился на 0,3 млрд долларов США, что произошло на фоне снижения цен на драгметалл с начала года с 1891 до 1853 долларов США за унцию или на 2%.

Одной из основных причин падения цен на золото как на защитный актив эксперт назвала успехи в разработке вакцин и восстановление деловой активности.

Зампред также рассказала, что активный рост цен на нефть и глобальное ослабление курса доллара в начале месяца обусловили укрепление тенге до отметки 418,94. Большую часть месяца обменный курс формировался в узком диапазоне 418,4-420,8.

К концу месяца произошло ослабление тенге до 424,2, или на 0,8% с начала года, на фоне глобального бегства инвесторов от риска, укрепления курса доллара США и падения фондовых индексов. Валюты большинства развивающихся стран также показали отрицательную динамику за месяц: бразильский реал ослаб на 5,4%, мексиканское песо - на 3,3%, южноафриканский ранд - на 3,2%, российский рубль - на 2,5%", - сказала она.

Молдабеков отметила, что общий объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился до 2,2 млрд долларов США в январе 2021 года против 2,5 млрд долларов США в декабре 2020 года.

В целом рынок формировался под влиянием фундаментальных факторов. На этом фоне необходимости в проведении интервенций у Национального банка не возникало", - заключила она.





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