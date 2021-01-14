Активы Нацфонда с начала года уменьшились на $3,1 млрд

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - По предварительным данным, активы Национального фонда на конец 2020 года составили $58,7 млрд, снизившись с начала года на $3,1 млрд, передает Kazakhstan Today.

Основной причиной снижения активов стало превышение изъятий средств для выделения трансфертов в бюджет над поступлениями. В очередной раз в 2020 году Нацфонд выполнил свою роль "подушки безопасности". Для борьбы с последствиями пандемии коронавируса размер гарантированного трансферта из Нацфонда был увеличен на 2,07 трлн тенге - до 4,77 трлн тенге. Тогда как поступления в Нацфонд за текущий год на фоне низких цен на нефть составили всего 1,4 трлн тенге", - сообщила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова в интервью Kapital.kz.

По ее информации, положительная доходность по результатам управления Национальным фондом скомпенсировала большую часть нетто-изъятий.

Несмотря на значительное падение финансовых рынков из-за пандемии коронавируса, Нацбанк продолжил переход от консервативной к сбалансированной аллокации активов Нацфонда и увеличил доли более рисковых, но в то же время более доходных активов, таких как акции, корпоративные облигации и облигации развивающихся стран. Продолжена работа по формированию портфеля золота: за прошедший год его приобретено на $1 млрд. В результате доля портфеля золота в составе сберегательного портфеля фонда достигла 4,4%, или $2,4 млрд.

В итоге удалось достичь положительной доходности Нацфонда. По предварительным данным, в 2020 году инвестиционный доход по активам Национального фонда составил $4,1 млрд, или 7,5%", - уточнила Алия Молдабекова.

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