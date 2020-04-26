В Казахстане подтверждены 2482 случая коронавируса

Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 10.15 25 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Из них в Жамбылской области - 2, Туркестанской области - 8, Атырауской области - 10, Костанайской области - 1, Павлодарской области - 12, городе Нур-Султане - 8, Западно-Казахстанской области - 2, городе Шымкенте - 5, Кызылординской области - 6, Карагандинской области - 3, Мангистауской области - 5, городе Алматы - 4", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 2482 случая регистрации коронавируса, из них в:

городе Нур-Султане - 454,

городе Алматы - 791,

городе Шымкенте - 146,

Акмолинской области - 88,

Актюбинской области - 55,

Алматинской области - 73,

Атырауской области - 98,

Восточно-Казахстанской области - 16,

Жамбылской области - 103,

Западно-Казахстанской области - 102,

Карагандинской области - 111,

Костанайской области - 39,

Кызылординской области - 170,

Мангистауской области - 25,

Павлодарской области - 88,

Северо-Казахстанской области - 30,

Туркестанской области - 93.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства