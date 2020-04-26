В Казахстане подтверждены 2482 случая коронавируса

Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 10.15 25 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрировано еще 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
Из них в Жамбылской области - 2, Туркестанской области - 8, Атырауской области - 10, Костанайской области - 1, Павлодарской области - 12, городе Нур-Султане - 8, Западно-Казахстанской области - 2, городе Шымкенте - 5, Кызылординской области - 6, Карагандинской области - 3, Мангистауской области - 5, городе Алматы - 4", - сообщает портал coronavirus2020.kz.
На сегодняшний день в стране подтверждены 2482 случая регистрации коронавируса, из них в:
городе Нур-Султане - 454,
городе Алматы - 791,
городе Шымкенте - 146,
Акмолинской области - 88,
Актюбинской области - 55,
Алматинской области - 73,
Атырауской области - 98,
Восточно-Казахстанской области - 16,
Жамбылской области - 103,
Западно-Казахстанской области - 102,
Карагандинской области - 111,
Костанайской области - 39,
Кызылординской области - 170,
Мангистауской области - 25,
Павлодарской области - 88,
Северо-Казахстанской области - 30,
Туркестанской области - 93.
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