3,5% составит рост экономики к концу 2021 года - Токаев

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - В ходе 33-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева, проходящего онлайн, глава государства заявил, что рост экономики в Казахстане по итогам года составит 3,5%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу нашего правительства, этот рост составит минимум 3,5%, ожидаем, возможно, и большего роста. Помимо внутреннего потребления инвестиций, наша экономическая модель рассматривает экспорт как важнейший фактор экономического развития. Мы оцениваем дополнительный экспортный потенциал обрабатывающей промышленности в 10 миллиардов долларов, экспортный потенциал сферы услуг еще в 10 миллиардов долларов. Среднесрочной целью является увеличение объемов несырьевого экспорта, включая услуги до 41 миллиарда долларов к 2025 году", - сказа глава государства.

Президент отметил, что мировой экономический кризис не обошел стороной и Казахстан. В 2020 году внешний товарооборот сократился на 13% и составил 85 миллиардов долларов.

В свою очередь, экспорт несырьевых товаров снизился менее значительно - на 2,8% и составил 15 миллиардов долларов. В этот кризисный год нам удалось привлечь более 18 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций", - сказал Токаев.

Ранее президент сообщил, что Казахстан предпринимает активные шаги по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

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