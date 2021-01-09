Казахстанцы по ошибке получили сообщение о выплате 42 500 тенге

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Некоторым казахстанцам пришла СМС-рассылка с предложением получить социальную выплату в размере 42 500 тенге в случае потери дохода при введении карантинных ограничений с 5 июля, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в АО "Национальные информационные технологии", сообщение было разослано 400 тыс. казахстанцев по ошибке при проведении технических работ по обновлению систем. Ошибочная рассылка произошла вследствие человеческого фактора.
Напомним, в 2020 году гражданам, потерявшим доход в период ЧП, была назначена социальная выплата в размере 42 500 тенге.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства