Казахстанцы по ошибке получили сообщение о выплате 42 500 тенге

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Некоторым казахстанцам пришла СМС-рассылка с предложением получить социальную выплату в размере 42 500 тенге в случае потери дохода при введении карантинных ограничений с 5 июля, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в АО "Национальные информационные технологии", сообщение было разослано 400 тыс. казахстанцев по ошибке при проведении технических работ по обновлению систем. Ошибочная рассылка произошла вследствие человеческого фактора.

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