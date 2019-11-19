Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане запустят жилищную программу 5-20-25, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, в рамках "Реализации единой жилищной политики" внедряется лестница доступности жилья, где определяющим фактором станут доходы населения.

"Очередникам, имеющим доходы до одного прожиточного минимума на члена семьи (29,7 тыс. тенге), предоставляется арендное жилье без выкупа... Очередники, имеющие доходы до 3,1 прожиточного минимума (92 тыс. тенге), могут претендовать на кредитное жилье акиматов по программе 5-20-25. Для граждан с доходами свыше 3,1 прожиточного минимума доступна программа 7-20-25", - сказал министр.

Он отметил, что программа "Бакытты отбасы" будет по-прежнему доступна очередникам, имеющим доходы до двух прожиточных минимумов, а имеющие доходы свыше 5 прожиточных минимумов смогут воспользоваться существующими рыночными программами для приобретения жилья.

В новую госпрограмму жилищно-коммунального развития "Нурлы жер" интегрированы вопросы тепло-водоснабжения и водоотведения, модернизации коммунального сектора, ремонта домов из Государственных программ инфраструктурного развития "Нурлы жол" на 2015–2019 годы и развития регионов до 2020 года. Премьер-министр отметил, что новая Госпрограмма "Нурлы жер" позволит каждому казахстанцу решать жилищный вопрос в зависимости от своего уровня дохода. Наряду с решением жилищных проблем, проектом предусматривается обеспечение населения качественной питьевой водой, модернизация инфраструктуры ЖКХ, ремонт жилищного фонда.

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