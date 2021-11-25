Депутат: повышение минимальной пенсии и пособий на 5% не покрывает рост инфляции

По словам Ерлана Смайлова, сегодня Министерством труда и социальной защиты населения не ставится вопрос об увеличении пособий по инвалидности, пособий в связи с рождением ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до одного года, пособий многодетным семьям, минимальных пенсий и др.
В проекте бюджета повышение таких выплат заложено, но всего на 5%. Эта сумма, отметил депутат, не покрывает даже статистический рост инфляции, не говоря уже о реальном повышении цен на продукты питания, одежду, услуги и тарифы.
Очевидно, что вышеуказанные размеры пособий и пенсий не отвечают реальным потребностям граждан страны и не способны обеспечить им качественный уровень жизни. Минтруда дежурно ссылается на отсутствие бюджетных средств. У психологов это называется синдромом выученной беспомощности. Считаем, что профильное министерство превратилось в простой собес республиканского масштаба. Его пора переименовать в "Министерство защиты бюджета от населения"", - заявил депутат.
По его мнению, ссылка МТЗСН безосновательна - ежегодно Счетный комитет РК выявляет сотни миллиардов тенге, недоосвоенных и неэффективно использованных. Только в 2020 году эта сумма составила 570 млрд тенге.
Мажилисмен предлагает пересмотреть систему государственных социальных выплат и таким образом перейти к Концепции инвестиций в человеческий капитал.
В своем запросе депутат предлагает увеличить с 1 января 2022 года размеры всех государственных специальных пособий и других выплат кратно повышению МЗП. А также разработать и внедрить детскую потребительскую корзину, реально отвечающую всем потребностям ребенка, и ввести качественные индикаторы оценки деятельности государственных органов, ориентированные на результат.
Напомним, с 1 января 2022 года планируется индексация величины прожиточного минимума и месячного расчетного показателя на 5%.