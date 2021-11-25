Депутат: повышение минимальной пенсии и пособий на 5% не покрывает рост инфляции

НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Депутат мажилиса Ерлан Смайлов потребовал увеличения пособий по инвалидности, выплат многодетным семьям, минимальных пенсий. По его мнению, повышение социальных выплат на 5% не покрывает рост инфляции в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Ерлана Смайлова, сегодня Министерством труда и социальной защиты населения не ставится вопрос об увеличении пособий по инвалидности, пособий в связи с рождением ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до одного года, пособий многодетным семьям, минимальных пенсий и др.

В проекте бюджета повышение таких выплат заложено, но всего на 5%. Эта сумма, отметил депутат, не покрывает даже статистический рост инфляции, не говоря уже о реальном повышении цен на продукты питания, одежду, услуги и тарифы.

Очевидно, что вышеуказанные размеры пособий и пенсий не отвечают реальным потребностям граждан страны и не способны обеспечить им качественный уровень жизни. Минтруда дежурно ссылается на отсутствие бюджетных средств. У психологов это называется синдромом выученной беспомощности. Считаем, что профильное министерство превратилось в простой собес республиканского масштаба. Его пора переименовать в "Министерство защиты бюджета от населения"", - заявил депутат.

По его мнению, ссылка МТЗСН безосновательна - ежегодно Счетный комитет РК выявляет сотни миллиардов тенге, недоосвоенных и неэффективно использованных. Только в 2020 году эта сумма составила 570 млрд тенге.

Мажилисмен предлагает пересмотреть систему государственных социальных выплат и таким образом перейти к Концепции инвестиций в человеческий капитал.

В своем запросе депутат предлагает увеличить с 1 января 2022 года размеры всех государственных специальных пособий и других выплат кратно повышению МЗП. А также разработать и внедрить детскую потребительскую корзину, реально отвечающую всем потребностям ребенка, и ввести качественные индикаторы оценки деятельности государственных органов, ориентированные на результат.



