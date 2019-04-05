Более 600 километров инженерных сетей модернизируют в Алматы в этом году

Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - В этом году в Алматы планируется построить и отремонтировать 618 километров инженерных сетей, передает Kazakhstan Today.

С целью модернизации коммунальной инфраструктуры города только за последние несколько лет в Алматы отремонтировано почти 2 тысячи километров инженерных коммуникаций. В этом году планируется построить и отремонтировать еще 618 километров, в том числе 160 километров электрических, 223 километра газовых и 10 километров тепловых сетей. Для обеспечения качественным водоснабжением и водоотведением более 52 тысяч горожан будет завершено строительство 120 километров водопровода и 105 километров канализации", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

В акимате проинформировали, что в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД) на строительство в Наурызбайском районе 107,5 километра водопровода и 81 километра водоотведения, двух очистных фильтровальных станций Аксай и Каргалы. Уже разработана ПСД на строительство сетей в микрорайонах Курамыс Таужолы и Жайлау. Реализация данных проектов начнется в текущем году и позволит обеспечить качественной водой почти 140 тысяч жителей.

Для обеспечения водоснабжением и канализацией более 28 тысяч жителей присоединенных территорий ранее было начато строительство и реконструкция 560 километров инженерных сетей.

Вместе с тем, на основе комиссионных выездов и обращений горожан через электронную общественную приемную акимата "Open Almaty", зафиксирован ряд фактов, когда подрядными организациями не обеспечивалось надлежащее исполнение и качество работ. Аким города поручил установить жесткий контроль со стороны соответствующих ведомств и устранить замечания уже в течение этого месяца, а переходящие объекты с прошлого года завершить до 30 июля", - отметили в пресс-службе.

По ее информации, для обеспечения безопасности горожан при проведении работ все подрядные организации должны установить специальные ограждения и пешеходные трапы, знаки объезда и паспорта со всей контактной информацией. По каждому участку уже определены конкретные сроки, количество техники и рабочих. В случае несоблюдения норм к подрядчикам будут применены серьезные штрафные санкции.

Для оперативной обработки обращений при проведении ремонтных работ, помимо уже налаженных каналов обратной связи, аким Алматы предложил создать в каждом дворе совместно с жителями специальные чаты-группы в популярных мессенджерах, куда будут добавлены ответственные представители районных акиматов, управлений и подрядных организаций.

Напомним, ранее на заседании городского бюро партии "Нур Отан" Бауыржан Байбек поручил активизировать работу по благоустройству, строительству и ремонту дорог на окраинах мегаполиса. Так, в Алатауском районе будет начат ремонт и строительство дорог более чем на 440 улицах протяжностью почти 120 километров в микрорайонах Акбулак, Карасу, Улжан-2, Алгабас-АЗТМ, Айгерим-1, Айгерим-2, Улжан-1, Шанырак-1, Шанырак-2, Томирис, Дархан-Байбесік и Кок Кайнар.

Кроме того, во всех районах города планируется отремонтировать еще более 680 дворов, охватив 50% всех городских многоэтажек. С середины апреля запланирован средний ремонт более 120 улиц и высадка 12 тысяч деревьев из местных питомников. На окраинах города будут благоустроены ряд парков, скверов и пешеходных зон.

В целом в рамках принятой в 2015 году после обсуждения с горожанами Программы развития "Алматы-2020" в мегаполисе отремонтировано уже 60% исторического центра, почти 600 улиц и более 1400 старых дворов. Обновлены все подземные переходы города. Треть уличного освещения переведено на светодиодные и энергосберегающие светильники, заменено 300 километров арыков.

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