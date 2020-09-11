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В Алматы 75 тыс. субъектов предпринимательства освобождены от налогов за период карантина

10.09.2020, 16:46 8101
В Алматы 75 тыс. субъектов предпринимательства освобождены от налогов за период карантина
Алматы. 10 сентября. Kazakhstan Today - За период карантина в Алматы от уплаты налогов освобождены 75 тысяч субъектов предпринимательства. Об этом рассказал руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Еркебулан Оразалин, передает Kazakhstan Today.
 
По информации руководителя управления предпринимательства и инвестиций, за период карантина от уплаты налогов освобождены 75 тысяч субъектов предпринимательства на сумму 23,5 млрд тенге.
 
Предоставлена отсрочка по 360 тыс. займов на 127,3 млрд тенге, в том числе для объектов малого и среднего бизнеса - по 2889 займам на сумму 72 млрд тенге.
 

В период режима ЧП акиматом города Алматы проводилась разъяснительная работа рекомендательного характера с собственниками крупных торговых объектов и предприятий о приостановлении взимания арендной платы с предпринимателей, приостановивших свою деятельность. Стоит отметить, что большинство арендодателей пошли навстречу и приостановили проведение начислений за аренду помещений", - сообщил Оразалин.

 
Во время режима ЧП и карантина собственниками крупных торговых объектов (ТРЦ, ТЦ, ТД и рынки -153) приостановлено взимание платы за аренду с 36 717 арендаторов. Кроме того, в настоящее время большинство рынков и ТРЦ также снизили стоимость аренды на 20-30%.
 

В целом от уплаты аренды до конца года по объектам государственной собственности освобождены 1111 предпринимателей на сумму 376 млн тенге", - отметил он.

 
Отдельно руководитель управления остановился на вопросах финансовой поддержки, в частности, льготного кредитования.
 

Государственные и региональные программы по поддержке бизнеса являются основной поддержкой субъектов МСБ, в связи с чем внесены изменения в Государственную программу поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025". Увеличена сумма кредитования до 7 млрд, сняты отраслевые ограничения, приняты меры по унификации ставки для предпринимателей на уровне 6%. В рамках антикризисных мер из республиканского бюджета дополнительно выделено 3,9 млрд тенге", - разъяснил он.

 
На сегодняшний день поддержано 245 проектов на 54,6 млрд тенге.
 
Ведутся работы по реализации госпрограммы "Енбек", бюджет которой составляет 2 млрд тенге. Льготным кредитом обеспечено 34 проекта на сумму 513 млн тенге. Вместе с тем кредитом по 6% в рамках данной программы будут обеспечены более 100 проектов.
 

Внесены изменения в региональную программу развития предпринимательства Almaty Business-2025 в части увеличения суммы с 300 до 500 млн тенге, уменьшения ставки вознаграждения с 7% до 6% годовых. Бюджет данной программы составляет 12,3 млрд, в том числе 5 млрд, выделенных для кредитования фармкомпаний. На сегодня профинансировано 46 проектов на 5,9 млрд тенге, одобрено 13 проектов на 1 млрд тенге", - добавил глава управления.

 
В рамках программы "Экономика простых вещей" профинансировано и одобрено 50 проектов на сумму 89,4 млрд тенге.
 
В рамках программы развития АПК выделено 4,5 млрд тенге для поддержки пищевой промышленности. 
 

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