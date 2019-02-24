В Нацбанке заявили о полном оздоровлении Цеснабанка

Алматы. 7 февраля. Kazakhstan Today - Цеснабанк полностью оздоровлен и продолжит работу в обычном режиме, заявил заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков в ответ на поступающие вопросы СМИ, связанные с финансовой устойчивостью указанного БВУ, передает Kazakhstan Today.

Реализованный правительством и Национальным банком Казахстана комплекс мер и привлечение в АО "Цеснабанк" нового инвестора позволили оздоровить АО "Цеснабанк". В настоящий момент банк имеет показатели капитализации и ликвидности, превышающие минимальные требования Национального банка Казахстана", - говорится в официальном комментарии Смолякова, который распространила пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что АО "Цеснабанк" обладает существенным запасом высоколиквидных активов, что позволяет банку выполнять все свои обязательства перед клиентами и кредиторами в полном объеме. К тому же большинство обязательств банка имеют долгосрочный характер, обеспечивая банк стабильной базой фондирования. На это указывает соотношение облигаций банка к депозитам, которое в несколько раз превышает средний показатель по системе, составляющий не более 20%.

Кроме этого, как указали в Нацбанке, "АО "Цеснабанк" сформировал дополнительные провизии на сумму, достаточную для покрытия всех возможных убытков от обесценения кредитного портфеля, а также в полном объеме погасил стабилизационный заем, ранее предоставленный Нацбанком Казахстана.

Таким образом, АО "Цеснабанк" полностью оздоровлено, продолжит осуществлять деятельность в обычном режиме и выполнять обязательства перед клиентами и вкладчиками", - резюмировал зампред Нацбанка.

Напомним, в сентябре 2018 года Нацбанк выделил Цеснабанку заем в размере 150 млрд тенге на рыночных условиях, сообщил глава финрегулятора Данияр Акишев. По его словам, параллельно Цеснабанк проводил сделку по продаже значительной части портфеля сельскохозяйственных кредитов на сумму 450 млрд тенге Фонду проблемных кредитов.

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