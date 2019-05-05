За счет сокращения депозитов в валюте, депозиты физлиц сократились на 2,5% - КФГД

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщил о росте тенговых депозитов и оттоке депозитов в иностранной валюте, передает Kazakhstan Today.

В первом квартале 2019 года зафиксировано сокращение депозитной базы физических лиц на 2,5% за счет сокращения депозитов в иностранной валюте. В то время как тенговый сектор депозитного рынка демонстрировал рост, сокращение валютного сектора было обусловлено тремя факторами: на 12% - курсовой переоценкой, на 42% - конвертацией валютных вкладов в тенге, на 46% - оттоком вкладов в иностранной валюте из банковской системы", - проинформировали в пресс-службе фонда.

Сообщается, что в результате укрепления курса тенге в первом квартале более чем на 1%, при пересчете валютной части депозитной базы в тенговый эквивалент объем валютных депозитов снизился на 45 млрд тенге.

Часть закрытых вкладов в иностранной валюте на сумму 161 млрд тенге была конвертирована в тенге на фоне стабильного укрепления тенге к иностранной валюте, высокой реальной доходности депозитов в национальной валюте, низкой доходности валютных вкладов, близкой к 0,7% годовых, и позитивных ожиданий стабильности обменного курса и инфляции.

Часть изъятых вкладов в иностранной валюте на сумму порядка 176 млрд тенге выбыла из казахстанской банковской системы в связи с поиском более выгодных условий для размещения крупного капитала. Так как изъятые вклады составляют лишь 2% от совокупной розничной депозитной базы, это не оказывает влияние на устойчивость банковского сектора.

Все три фактора затронули, главным образом, сегмент очень крупных вкладов от 50 млн тенге. Именно на этот сегмент приходится 81% движения денежных средств. Сегмент депозитов в национальной валюте не только остается стабильным, но и показывает рост", - отмечается в сообщении фонда.

По его информации, депозиты в тенге, в отличие от валютных вкладов, оставались стабильными и в течение первого квартала, и в перспективе одного года.

"Если депозитная база физических лиц за год показала рост на 5,7%, то депозиты в тенге выросли на 16%, или 654,9 млрд тенге. Стабильный рост депозитов в тенге обеспечивает массовый сегмент - это депозиты до 20 млн тенге, 95% счетов в котором открыто в тенге. За прошедший год депозиты в тенге в массовом сегменте показали рост на 16,4%. За первый квартал также наблюдается рост: депозитная база в тенге показала рост на 4%, в том числе в массовом сегменте - на 3%. Рост массового сегмента депозитов в тенге обеспечивает и привлечение новых депозитов, и конвертация валютных вкладов, что говорит о доверии граждан к казахстанскому банковскому сектору, к вкладам в национальной валюте и о росте благосостояния казахстанцев", - объяснили в пресс-службе КФГД.

Отмечается, что отток вкладов в иностранной валюте происходил еще в 2016-2017 годах и был связан в основном с конвертацией вкладов в тенге: отток валютных и приток тенговых вкладов были сопоставимы как в массовом сегменте, так и в сегменте крупных вкладов. Именно на этот период приходится дедолларизация депозитной базы с 80,4% до 52%.

С конца 2018 года процесс перетока валютных вкладов в тенге замедлился, и явным становится отток вкладов в иностранной валюте от 50 млн тенге из казахстанской банковской системы. Это связано с тем, что часть обладателей крупного капитала меняет профиль риска своих инвестиций и готова инвестировать в более рисковые активы с повышенной доходностью, при этом альтернативные варианты инвестиций на отечественном фондовом рынке отсутствуют. На первый квартал 2019 года пришлась первая волна окончания сроков договоров по валютным вкладам, которые были заключены в период высоких ставок вознаграждения до 7%, то есть в 2-3 раза больше, чем текущая доходность на международных рынках заемного капитала. Основной объем погашения валютных вкладов (80%) равномерно распределен до конца 2021 года, поэтому можно ожидать, что в этой перспективе снижение валютных депозитов продолжится, но в незначительных масштабах, что не окажет влияния на устойчивость банковского сектора.

По данным КФГД, сегодня еще порядка половины крупных валютных вкладов размещено на счетах в местных банках по ставкам, которые превышают не только предельные ставки по вновь привлеченным валютным вкладам в Казахстане, но и ставки по депозитам на зарубежных рынках. Это крупные валютные вклады, собственники которых рассматривают такие вклады как инвестиции и как инструмент хеджирования валютных рисков, а высокая доходность может рассматриваться не как основной фактор. К примеру, в первом квартале текущего года более 90% срочных вкладов в иностранной валюте, по которым подошли сроки договоров, были пролонгированы по текущей ставке 1%.

Таким образом, доля валютных вкладов в совокупной депозитной базе остается существенной и сегодня составляет порядка 44%. Долларизация депозитов физических лиц неравномерна по разным сегментам депозитной базы. Так, в массовом сегменте доля депозитов в иностранной валюте не превышает 25%, а по количеству счетов - 5%, что говорит о том, что дедолларизация в данном сегменте произошла. Существенный спрэд между дифференцированными ставками по депозитам в тенге и иностранной валюте сохраняет привлекательность тенговых вкладов в этом сегменте, а на уровень долларизации вкладов могут повлиять только значительные колебания обменного курса тенге. Доходность по валютным вкладам для таких вкладчиков не играет роли, так как преумножить свои сбережения на валютных вкладах непросто. В сегменте очень крупных вкладов (от 50 млн тенге) ситуация прямо противоположная: долларизация депозитов остается высокой - 73%, так как в этом сегменте валютные вклады предназначены не для получения высокого дохода, а для хеджирования рисков в долгосрочной перспективе.

Постепенное снижение ставок по валютным вкладам с 3% до 1% с начала 2016 года проводилось как одна из мер по дедолларизации экономики. Максимальная ставка вознаграждения сохранялась на уровне 1% с декабря 2017 года. Вместе с тем в этот период отток валютных вкладов был незначительным, и составлял в I квартале 2018 года в среднем не более 1,1%. Кроме того, ставки по депозитам корпоративного сектора не ограничены ставкой КФГД , и тем не менее рыночные ставки по этим депозитам не превышают 1%. Это связано с тем, что банковский сектор в данный момент не готов предложить более высокие ставки по валютным вкладам вследствие отсутствия спроса на валютное кредитование и финансирование", - уточнили в пресс-службе.

В КФГД подчеркнули, что замедление роста депозитного рынка также наблюдается и в соседних странах: в России в первом I депозитная база физических лиц сократилась на 1%. Снижение объемов депозитов произошло как в секторе рублевых депозитов, так и валютных вкладов в среднем на 1% - несмотря на то, что ставки вознаграждения крупных российских банков по годичным депозитам в долларах США доходят до 3,6%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства