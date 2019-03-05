КФГД сохранил действующие ставки по вкладам физлиц

Астана. 4 марта. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов сохранил действующие предельные ставки по вкладам физлиц, передает Kazakhstan Today.

Действующие максимальные ставки по депозитам физических лиц будут сохранены во втором квартале 2019 года. Данное решение КФГД обосновано сложившейся ситуацией на депозитном рынке", - сообщила пресс-служба Фонда.

В ведомстве напомнили, что с октября 2018 года банки привлекают депозиты населения в новой разбивке: срочные и несрочные вклады. В общем объеме привлечений основную долю составляют привычные для населения несрочные депозиты - свыше 90%. Несмотря на рост объема срочных вкладов, которые являются источником стабильного фондирования для банков, их доля все еще незначительна (менее 10%).

Средневзвешенная рыночная ставка вознаграждения двадцати банков, привлекавших несрочные вклады, сложилась ниже предельной ставки, составив 9,8% при максимальной ставке 10,5%, отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что количество банков, предлагающих срочные вклады, увеличилось до 15. Несмотря на рост количества банков, ставки по ним остаются завышенными. В частности, по сберегательным депозитам рыночные ставки сложились на уровне предельных - выше 13%.

В целом рыночный механизм ценообразования на депозитные продукты полноценно не заработал. Это обусловлено недостаточной осведомленностью населения об условиях и выгодах срочных вкладов. Банки, в свою очередь, практикуют "агрессивную" ценовую политику, привлекая срочные депозиты по максимальной ставке", - проинформировали в КФГД.

С учетом того, что рынок срочных вкладов еще находится в процессе формирования, КФГД принял решение сохранить действующие максимальные ставки.

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