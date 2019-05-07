В рамках программы льготного автокредитования выделено ещё 8 млрд тенге

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - В рамках программы льготного автокредитования, агентом которой с апреля 2015 года выступает АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"), выделен четвертый транш средств из государственных источников, передает Kazakhstan Today.

8 млрд тенге, полученных из Республиканского бюджета, направлены банком в коммерческие банки: дочерний банк АО "Сбербанк", АО "Банк "ЦентрКредит", АО "Евразийский банк" - по 2 млрд тенге, АО "Народный банк Казахстана" и дочерний банк АО "Банк ВТБ" (Казахстан) - по 1 млрд тенге. Кроме этого, 2 млрд тенге выделено дочерней компании Банка АО "БРК-Лизинг", на финансирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобретающих в лизинг автомобили и автотехнику специального назначения", - сообщили в пресс-службе банка.

Условия кредитования физических лиц - резидентов РК - на покупку легкового автотранспорта отечественного производства: номинальная ставка вознаграждения - не более 4% годовых, срок кредитования - не более 7 лет, валюта займа - тенге, стоимость одной единицы легкового автотранспорта - не более 15 млн тенге, уровень запрашиваемого первоначального взноса устанавливается коммерческими банками самостоятельно.

Распределение лимитов финансирования четвертого транша идет между двумя производителями легкового автотранспорта в РК пополам: ТОО "СарыаркаАвтоПром" - 4 млрд тенге, АО "Азия Авто" - 4 млрд тенге.

Заемщикам будут предложены порядка 50 моделей авто таких брендов, как "Kia", "Chevrolet", "Skoda", "Hyundai" и другие.

Ранее в рамках Программы были выделены три транша средств: в 2015-2016 годах - первый и второй транши из Национального фонда в общей сумме 26 млрд тенге, в 2018 году - третий транш из Республиканского бюджета в сумме 8 млрд тенге.

С учетом четвертого транша, финансирование Программы, рассчитанной до 20 лет, увеличивается до 42 млрд тенге. Кредитование по Программе имеет револьверный характер: платежи от погашения действующих кредитов направляются на новое кредитование. БРК проводит регулярный мониторинг освоения банками-операторами кредитных средств", - проинформировали в пресс-службе.

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