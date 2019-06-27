Всемирный банк прогнозирует масштабные экономические потери в странах Центральной Азии из-за изменения климата

Алматы. 26 июня. Kazakhstan Today - Согласно данным Всемирного банка, Центральная Азия является одним из самых уязвимых к последствиям изменения климата регионов, передает Kazakhstan Today.

Уже сегодня здесь наблюдается повышение температуры, таяние ледников, сокращение водных ресурсов, а природные катаклизмы в виде засухи и наводнений происходят чаще. Всё вместе это наносит огромный экономический урон странам Центральной Азии", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Отмечается, что с середины XX века средняя температура в южной части Центральной Азии увеличилась на 0,5 градуса по Цельсию, а в северной - на 1,6 градуса, что спровоцировало таяние ледников и истощение водных запасов. С начала XX века площадь ледников в Центральной Азии сократилась на треть. По оценкам Всемирного банка, ущерб экономикам Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана, наносимый стихийными бедствиями, составляет от 0,4% до 1,3% их годового ВВП.

Главная причина уязвимости региона к изменениям климата в том, что экономика региона в значительной степени зависит от своих природных ресурсов. К примеру, от 30 до 60% его населения получают доход от сельского хозяйства, и ожидается, что в некоторых частях Таджикистана урожайность может сократиться на 30%. В Казахстане, 66% земель подвержены засухе и, согласно прогнозам, урожайность зерна к 2030 году может сократиться на 37%, а к 2050 году - на 48%. На рубеже века опустыниванию может подвергнуться половина территории Кыргызстана, а огромные территории Туркменистана и Узбекистана могут превратиться в засушливые зоны. Большой вызов для региона также представляет сокращение водных ресурсов, от которых зависит производство 90% гидроэнергии в таких странах, как Таджикистан и Кыргызстан. К 2050 году поток воды в бассейне реки Сырдарьи может уменьшиться на 2-5%, а в бассейне реки Амударьи - на 10-15%, что усилит дефицит воды. Отсутствие определенности в доступности водных ресурсов поднимает вопрос об энергоснабжении региона и продуктивности гидроэлектростанций, которая к 2050 в некоторых частях региона может снизиться до 20%.

Изменение климата является общей проблемой для всех стран Центральной Азии, поэтому борьба с ее последствиями требует совместных усилий в региональном сотрудничестве", - отметила Гаянэ Минасян - ведущий специалист по экологии и природным ресурсам Всемирного банка в Центральной Азии, выступая на экспертной встрече по вопросам изменения климата.

Спикерами встречи также выступили представитель РГП "Казгидромет" Светлана Долгих, представители отрасли сельского хозяйства, гражданского общества и другие.

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