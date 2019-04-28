В Алматы юные экологи представили свои исследования в рамках проекта "Климатическая шкатулка"

Алматы. 27 апреля. Kazakhstan Today - Образовательный проект "Климатическая шкатулка" начал свою работу 25 апреля 2019 года во Дворце школьников Алматы. Его участниками стали делегации педагогов и учащихся из России, Казахстана, Беларуси, Армении, Узбекистана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Туркмении, передает Kazakhstan Today.

На церемонии выступили руководитель Департамента устойчивого развития и урбанизации ПРООН в Казахстане Рамзан Жампиисов, руководитель Управления образования Алматы Гульнара Ходжабергенова, консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева. Все выступающие говорили о важности экологического просвещения, о том, что каждый из нас в ответе за то, каким мы оставим мир грядущим поколениям, проинформировали организаторы.

В рамках образовательного проекта "Климатическая шкатулка" в Алматы состоятся Вторая международная конференция педагогов из стран Восточной Европы и Центральной Азии "Изменение климата", а также финал Первого международного конкурса экологических проектов школьников по проблеме "Изменение климата".

Большой интерес участников и гостей "Климатической шкатулки" вызвала выставка творческих проектов юных экологов, подготовивших свои исследования по двум важнейшим в современном мире темам: влияние климатических изменений на водные ресурсы планеты и снижение углеродного следа.

Впереди у участников проекта многочисленные встречи, мастер-классы по экоремесленничеству и экотуризму, лекции по предметам естественно-научного цикла, лабораторные занятия по снижению вредных выбросов в атмосферу, а также экскурсии в красивейшие природные заповедники Южного Казахстана.

Проект "Климатическая шкатулка" в Казахстане реализуется Трастовым фондом Российской Федерации и Программой развития ООН в Республике Казахстан (ПРООН). В Алматы проект осуществляется при поддержке акимата города и представительства Россотрудничества в Республике Казахстан.

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