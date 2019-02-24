Глобальные тренды, способные полностью изменить мировую экономику

Не секрет, что мир стремительно меняется. 20 лет назад число интернет-пользователей не дотягивало до 3 миллионов, а сегодня их почти 2,5 миллиарда. Машины создаются роботами. А оружие можно напечатать на 3D-принтере.

Все это - не просто признаки технологического прогресса, но вещи, способные, ни много ни мало, перевернуть мировой порядок. Аналитики Citi Research совместно с Оксфордским университетом назвали шесть глобальных мегатрендов на ближайшие десятилетия. Их кратко представляет Business Insider

Тренд 1. Мир становится более интегрированным

Растет число демократий, и все больше открываются границы. За последние пару десятилетий почти полмиллиарда граждан получили возможность выбора - где жить и работать. Даже недемократические страны, такие как Китай, увеличивают свой вклад в мировую торговлю. И, конечно, огромное влияние оказывают социальные медиа.

Значение для экономики

Чем больше открываются границы, тем ниже становятся таможенные тарифы, что облегчает экспорт и импорт товаров и услуг. Например, Индия. В 1990-е ее тарифы на промышленную продукцию зашкаливали за 200%, а в 2009-м стали ниже 10%.

На этом графике все показано наглядно: динамика тарифов Индии, Китая и всего мира.

Снижение таможенных тарифов также способствует инвестициям. Региональные торговые соглашения сегодня преследуют более широкие цели - углубление экономического и политического сотрудничества и интеграцию.

Тренд 2. Население планеты стареет

Вот главные причины:

1. Снижается рождаемость (противозачаточные средства стали доступнее, а женщины наравне с мужчинами стремятся получить образование и сделать карьеру).

2. Снижается смертность (благодаря борьбе с бедностью и заболеваниями).

3. Поколение "бэби бумеров" - людей, родившихся в период резкого всплеска рождаемости - становится старше и в недалеком будущем превратится в "поколение стариков".

Значение для экономики

В 1950 году на планете было 200 миллионов людей старше 60 лет. К 2050 году их число достигнет 2 миллиардов. Работающих людей станет пропорционально меньше. Это значит, что проблемы пенсионеров выйдут на первый план. Например, в Греции средняя продолжительность жизни мужчин - 78 лет, а пенсионный возраст наступает в 57. То есть, государство должно 20 с лишним лет полноценно заботиться о неработающем человеке.

Вот график возрастных трендов во всех регионах мира (в процентах). Сколько людей старше 60-ти было в 2013 и будет в 2050-м году:

Тренд 3. "Технологии будущего" выйдут на глобальный рынок

И это не мобильные интернет-технологии, которые приходят на ум прежде всего, уверяют эксперты. Не приложения для смартфонов радикально изменят нашу жизнь, а нанотехнологии, прорывы в генетике, 3D-печать и т.д. Именно они вызовут революцию на глобальном рынке.

Значение для экономики

Сегодня рынок 3D-печати составляет 2 миллиарда долларов, но уже к 2021 году вырастет до 12,5 миллиарда, считают в Citi. Такая печать уже применяется в стоматологии, других областях медицины, а также в ювелирном деле. Особые надежды связаны с возможностью печатать органы для трансплантации.

Тренд 4. Мировая экономика будет зависеть от развивающихся стран

Как ожидается, к 2030 году глобальная экономика вырастет вдвое. А К 2050-му - удвоится снова, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития. И дело не в росте населения, а в том, что развивающиеся страны показывают устойчивый и повсеместный рост доходов и уровня жизни. Именно это придаст импульс мировой экономике.

Значение для экономики

Представители среднего класса Китая и Индии станут крупнейшими потребителями в мире, а значит, рынок будет во многом ориентироваться на них. Взгляните, как радикально изменится ситуация: если в начале 2000-х доля этих двух стран была почти нулевой, и главными потребителями были средние классы ЕС и США, то к 2050-му все будет фактически наоборот:

Тренд 5. Интеграция повысит системные риски для компаний



Различные бедствия и катастрофы, природные или цифровые, местного, регионального или глобального масштаба, могут существенно повлиять на международный бизнес. И самое неприятное, что ни бизнес-лидеры, ни политики совершенно не готовы к этой угрозе.

Значение для экономики

В сегодняшнем мире все настолько взаимосвязано, что компании производят разные части своей продукции в самых разных странах и на разных континентах. А значит, если где-то случится крупное стихийное бедствие, пострадают каналы поставок и производство в целом.

Природные катастрофы уже привели к крупному замедлению производств и финансовым потерям. Например, из-за сильных ливней 2011 года в Таиланде было закрыто много предприятий по производству жестких дисков, а это 28% от их мирового производства. Выпуск ноутбуков и цифровых записывающих устройств фактически остановился. В четвертом квартале 2011 года прибыль Intel снизилась на 1 миллиард долларов.

Общие потери от наводнений составили 45,7 миллиарда долларов (это примерно равно ВВП Кении!).

Вот как выросло число природных катастроф с 1900 по 2013 год:

Тренд 6. Cистема глобального управления изжила себя



Правительства в одиночку не могут противостоять международным рискам, но и сообща они плохо справляются, по крайней мере, в рамках нынешних международных организаций. Они были созданы в другое время и не приспособлены к новому миропорядку. В 1945 году, когда появилась ООН, население Земли составляло 2,5 миллиарда человек, а глобальный ВВП - 7 триллионов долларов . Сегодня население выросло почти в 3 раза, а ВВП - в 10 раз.

Значение для экономики

В мастерской печатных машинок не смогут починить компьютер - так и организации 20 века не в состоянии решить проблемы 21 века, заключают аналитики. Возьмите глобальное изменение климата: все соглашаются, что это действительно серьезная проблема, но практически ничего не делают, чтобы ее решить. Так что одних международных дискуссий недостаточно - требуется полная реорганизация систем глобального управления.

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